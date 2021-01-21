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İzmir'e kötü haber: Depremler şiddetini hissettirecek

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Seferihisar açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi

İzmir'e kötü haber: Depremler şiddetini hissettirecek
Özlem Çimen
Özlem Çimen
21 Ocak 2021 Perşembe 13:25

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre; Bugün saat 02.37'de, merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi'nde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, kent merkezi ile ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlara tedirginlik yaşatan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremi değerlendiren DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları söyledi:

"30 Ekim'den beri bu bölgede, 5 binin üzerinde deprem oldu. Özellikle Samos'un kuzeyindeki bölgede. Samos'un doğusu ve batısı ile Gümüldür'de artçılar gerçekleşti. Deprem odakmekanizma sonuçları, bu artçı depremlerin bir kısmının başka faylardan kaynaklandığını ortaya çıkarıyor aslında. Dünkü deprem ise, fayların kesişim noktasında gerçekleşiyor. Burada daha önce meydana gelen depremleri de değerlendirdiğimizde, iki fayın birbirini tetiklediği anlamına geliyor. Bu bölgede iki farklı fay türünün birlikte çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bölgede deprem fırtınası şeklinde sarsıntıların devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda biraz daha depremler şiddetini hissettirecek şekilde devam edecek. Çünkü bölgede çok sayıda fay var. Dolayısıyla etkilenmeyen bu fayların devreye girmesi, sarsıntıların süreceği anlamına geliyor."

Son 24 saatte bölgede 3'ten büyük 7-8 depremin olduğunu kaydeden Sözbilir, bölgedeki deprem hareketliliğinin süreceğini belirterek, "Normal şartlarda o bölgede artçı deprem dağılımının etkisini düşündüğünüzde, 1 yıla yakın deprem aktivitesi sürebilir" dedi. Bölgede 6.8 büyüklüğünde depremlerin olduğunu hatırlatan Sözbilir, "Büyük deprem yaşandığı için ana şokun altında depremler olabilir. Tarihsel dönem depremlerine baktığımızda 1800'lü yılların sonuna doğru 6.2, 6.6, 6.8'lik depremler gerçekleşmiş burada. Ana şok gerçekleşmiş. Artçı şoklar kapsamında tekrardan büyük bir depremin gerçekleşmesi beklenmez" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deprem #izmirde deprem
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