İzmir'e sağanak yağmur uyarısı! Bu ilçelerde etkili olacak!

İzmir'e bugün için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışın Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "İzmir'in güney ilçeleri Seferihisar, Selçuk, Menderes'te yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.