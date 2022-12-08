SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
0
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
0
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
0
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
0

İzmir'e sağanak yağmur uyarısı! Bu ilçelerde etkili olacak!

İzmir'e sağanak yağmur uyarısı! Bu ilçelerde etkili olacak!
08 Aralık 2022 Perşembe 09:27

İzmir'e bugün için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yağışın Seferihisar, Selçuk, Menderes ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "İzmir'in güney ilçeleri Seferihisar, Selçuk, Menderes'te yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #haber
Önceki Haber
Kuşadası açıklarında deprem oldu! Depremin büyüklüğü açıklandı
Sonraki Haber
İzmirliler dikkat! Köpekler artık toplu ulaşıma alınıyor ama bir şartla!
İzmirliler dikkat! Köpekler artık toplu ulaşıma alınıyor ama bir şartla!
İzmirliler dikkat! Köpekler artık toplu ulaşıma alınıyor ama bir şartla!
0
İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!
İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!
0
Soyer'den esnaf ziyareti: Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor
Soyer'den esnaf ziyareti: Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor
0
Gaziemir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu
Gaziemir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu
0
Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı
Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı
0
3 gün işkence edip, cesedini yakmışlardı! Özler Yörük cinayetinde ceza yağdı!
3 gün işkence edip, cesedini yakmışlardı! Özler Yörük cinayetinde ceza yağdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.