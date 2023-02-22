İzmir'e şehit ateşi düştü

Iğdır'da 29 Aralık 2022'de araç kazasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar'ın, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olduğu haberi ailesine verildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü
22 Şubat 2023 Çarşamba 09:34

Iğdır'da 29 Aralık 2022'de askerlik görevini yaptığı sırada araç kazasında ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar kaldırıldığı hastanede 55 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Taşar'ın şehadet haberi İzmir'in Buca ilçesinde oturan ailesine verildi. Aile acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında aile, taziyeleri kabul etti. Taşar'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Mesut Taşar'ın sahadetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı acıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

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