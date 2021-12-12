İzmir'e sel, hortum, dolu uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.

Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.