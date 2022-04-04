İzmir'e sokak hayvanları için özel merkez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde sokak hayvanları için Bornova’da kurdukları Gökdere Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin açılışı için gün saydıklarını duyurdu. 38 milyon liralık yatırımla tamamlanan merkez, aynı anda bin 500 köpeğe yuva olacak ve merkezde sokağa terkedilmiş yük hayvanları için de barınma alanı yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova’da kurulan Gökdere Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde sokak hayvanları için kurdukları merkezin açılışı için gün saydıklarını duyurdu.

Hayvan hakları odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sokak hayvanlarının refahını ve toplum sağlığını korumak için önemli çalışmalar yaptık. Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısını üç katına çıkardık. Bu sayıyı daha da artırmak için Türkiye’ye örnek bir uygulayamaya imza atarak İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile ‘Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti’ni başlattık. Çok yakın bir zamanda da sokak hayvanları için Avrupa standartlarında rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezinin açılışını yapacağız. Bu tesisimize kaybettiğimiz usta yazar Bekir Coşkun’un köpeği Pako’nun adını vereceğiz” dedi.

“Satın alma sahiplen”

Merkezde yavrular ve farklı köpek cinsleri için birimler kuruldu. Aynı anda bin 500 köpeğe yuva olacak merkez, 38 milyon liralık yatırımla yaklaşık 37 bin metrekarelik alanda inşa edildi. Kapasitesi ilave barınaklarla 3 bin köpeğe kadar çıkabilecek merkezde sokağa terkedilmiş yük hayvanları için de 4 bin 200 metrekarelik barınma alanı bulunacak. Tasarımı yeşil alan odaklı merkezde tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan hayvanların sorunlarının giderileceği ve sahiplendirmenin teşvik edileceği merkezde veteriner hizmet birimleri, yasaklı ırk barınakları ve karantina bölümleri de olacak. Açık hava amfi ve gösteri alanının da bulunduğu tesiste “Satın alma sahiplen” sloganı ile yurttaşlar burada ortak bir alanda köpeklerle bir araya gelebilecek. Merkez diğerlerinden farklı olarak bolca yeşil alan bulunduruyor.