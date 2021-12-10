İzmir'e üç yeni otobüs hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak üç yeni hat daha oluşturdu. UKOME kararlarıyla onaylanan 206 numaralı Şirinyer Aktarma – Havalimanı, 226 numaralı Organize Sanayi – Bostanlı İskele (Ekspres) ve 426 numaralı Mustafa Kemal Mahallesi – Halkapınar Metro 2 hatları, 13 Aralık Pazartesi günü hizmete alınacak

İzmir’de halen 356 hatta, 1780 otobüsle faaliyet gösteren ESHOT Genel Müdürlüğü, hizmet alanını üç yeni hatla genişletti.

Buca bölgesi sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine, Şirinyer Aktarma Merkezi’ni, Adnan Menderes Havalimanı’na bağlayacak 206 numaralı Şirinyer Aktarma – Havalimanı hattı oluşturuldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan yeni hatta, her gece 00.30 – 06.00 saatleri arasında, 120 dakika ara ile hizmet verilecek. Otobüsler, yaklaşık 23 kilometreyi bulan Cemil Şeboy Caddesi – Mehmet Akif Caddesi – Menderes Caddesi – Uğur Mumcu Caddesi – Özmen Caddesi – Kıbrıs Caddesi – Erdem Caddesi – Doğuş Caddesi – İzmir Çevre Yolu – Akçay Caddesi güzergâhında çalışacak.

Organize Sanayi’ye ekspres hat

Binlerce kişinin çalıştığı İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne (İAOSB), özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımı kolaylaştırmayı ve özendirmeyi amaçlayan ESHOT Genel Müdürlüğü, 226 numaralı Organize Sanayi – Bostanlı İskele (Ekspres) hattını da devreye alıyor. UKOME tarafından onaylanan hatta hizmet verecek otobüsler, her gün Bostanlı İskele’den 07.35 ve 08.05; İAOSB’den ise 17.40 ve 18.10’da kalkış yapacak. Araçlar, yaklaşık 14 kilometreyi bulan; Bostanlı İskele – Hasan Ali Yücel Bulvarı – Fazıl Say Caddesi – Cehar Dudayev Bulvarı – 10500 Sokak – 10006/1 Sokak – 10049 Sokak – Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı – 10000 Sokak – 10003 Sokak – 10002 Sokak – 10015 Sokak – 10013 Sokak – Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı – 10034 Sokak güzergâhında hizmet verecek.

M.Kemal Mahallesi’ne direkt hat

ESHOT, mesken yoğunluğuyla dikkat çeken Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi’ni, çevre yolu – Girne Bulvarı – Anadolu Caddesi güzergâhından Halkapınar Aktarma Merkezi’ne bağlayacak 426 numaralı Mustafa Kemal Mahallesi – Halkapınar Metro 2 hattını da planladı. UKOME tarafından onaylanan yaklaşık 20 kilometrelik hatta çalışacak otobüsler, Evka 6 son duraktan kalkacak. Araçlar; 06.15 – 09.20 ve 16.20 – 19.50 saatleri arasında, 30 dakika ara ile servis yapacak.

Son 32 ayda, 33 yeni otobüs hattı

ESHOT Genel Müdürlüğü, Başkan Tunç Soyer’in göreve başladığı Mart 2019’dan bu yana 33 yeni otobüs hattı oluşturdu. Yeni alınan 451 otobüsle birlikte faaliyet alanı genişlerken, hizmet kalitesi de arttı. İhtiyaç duyulan bölgelerde ve üniversite öğrencilerinin de talepleri doğrultusunda son 32 ayda hizmete alınan otobüs hatları şunlar:

882 / İ.Y.T.E - Urla

41 / Levent - Gümrük

330 / Karşıyaka - Evka 3 Metro

816 / Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi - Çiğli Aktarma

515 / Evka 3 Metro-Tınaztepe

322 / Evka 6 - Mustafa Kemal Mah. - Bostanlı İskele

883 / İ.Y.T.E - Fahrettin Altay Ekspres

966 / Ulucak - Evka 3Metro

834 / Yeni Mahalle - Aliağa Aktarma Merkezi

799 / Çatalca - Cumaovası Aktarma Merkezi

236 / Şirinyer Aktarma Merkezi - Gümrük

491 / Irmak Mahallesi - Sarnıç Aktarma Merkezi

692 / Karakuyu - Pancar Aktarma Merkezi

831 / Demircidere - Bergama

832 / Yukarıcuma - Bergama

833 / Güneşli - Bergama

513 / Gazi Meydanı - Halkapınar Metro

517 / Uzundere Toplu Konutları - Fahrettin Altay

715 / DEÜ Meslek Yüksek Okulu - Torbalı Aktarma

648 / Gazi Mahallesi - Menemen Aktarma Merkezi

577 / Nafiz Gürman Mah. - Halkapınar Metro 2

753 / Göktepe - Menemen Aktarma Merkezi

759 / Karaorman - Menemen Aktarma Merkezi

719 / Çapak - Torbalı Aktarma Merkezi

794 / Küner - Cumaovası Aktarma Merkezi

774 / Tire Toplu Konutları - Kahrat

266 / Okullar Bölgesi - Bornova Metro

961 / İçmeler - Urla

575 / Maliyeciler Mahallesi - Üçyol Metro

516 / Yenitepe Evleri - Gaziemir Semt Garajı

206 / Şirinyer Aktarma – Havalimanı

226 / Organize Sanayi – Bostanlı İskele (Ekspres)

426 / Mustafa Kemal Mahallesi – Halkapınar Metro 2