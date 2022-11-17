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İzmir'e yağmur uyarısı! Meteroloji saat verdi!

İzmir'e yağmur uyarısı! Meteroloji saat verdi!
17 Kasım 2022 Perşembe 16:08

İzmir'de beklenen yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için sağanak uyarısı yapıldı. Yağmurun saat 21.00'de başlayacağı ve yarın gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir için yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2 ), yarın sabah saatlerinden sonra etki alanını genişleterek İzmir'in merkez ilçeleri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kuvvetli yağışın, saat 21.00 itibarıyla başlayacağının ve yarın gece yarısına kadar aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur
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