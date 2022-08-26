İzmir'e yağmur yağdı, dere taştı!

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Yunusemre Deresi ve rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar ise suyla doldu.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarının ardından kentte beklenen şiddetli yağmur etkili oldu. Sağanak, saat 12.00'den sonra başlarken Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, rögarlar taştı. Karabağlar'da yağmur suları, Yunusemre Deresi'nde taşkına neden oldu. Sağanakta sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi arterlerde trafikte yoğunluk oldu.