İzmir'e yeni baraj! Bu yıl hizmete girecek!

İzmir'e yeni baraj yapılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ansızca Barajı'nın bu yılın ilk yarısında su tutmaya başlayacağını bilgisini verdi

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, gövde dolgusu ve dolusavak imalatının devam ettiği projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirtti.

Barajda, 2023'ün ilk yarısında su tutmayı hedeflediklerini aktaran Balta, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnşaatta ulaşım yolları, gövde, dolusavak sıyırma ve cut-off kazılarını tamamladık. Ayrıca kondivi, su alma yapısı, enjeksiyon ve batardo imalatlarını da bitirdik. 410 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yarısını tamamladık. Çalışmalarımız kış mevsiminde de aralıksız devam edecek. Yeni yılın ilk ayları ile birlikte projeyi bitirip barajda su tutmayı amaçlıyoruz."

Yaklaşık 1540 dekar araziye can suyu verecek Ansızca Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Mehmet Akif Balta, çalışma tamamlandığında 1540 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğini ve verimin artacağını kaydetti.

Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçilerin farklı ürünleri değerlendirebileceğini aktaran Balta, İzmirli üreticilerin 2022 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 4 milyon lira daha fazla kazanacağına işaret etti.

DSİ Genel Müdürü Balta, temelden yüksekliği 45 metre ve gövdesi çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Ansızca Barajı'nın, 1 milyon 70 bin metreküp depolama hacmine sahip olacağını vurguladı.