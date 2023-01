İzmir'e yeni metro hattı! Başkan Soyer detayları anlattı

Karabağlar-Gaziemir Metro hattı projesini tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki raylı sistem ağını büyük bir hızla genişlettiklerini belirterek "İzmir'in kent içi ulaşımda bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir'i demir ağlarla örüyoruz" vizyonu doğrultusunda bir raylı sistem yatırımı daha hayata geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) tarafından kente kazandırılacak olan Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı projesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kamuoyuna tanıtıldı. Toplamda32 buçuk kilometre hat ve 24 istasyondan oluşacak Karabağlar-Gaziemir Metrosu; Karabağlar, Gaziemir ve Menderes ilçelerini kapsayacak.

"Raylı sistem ağını büyük bir hızla genişletiyoruz"

Tanıtım toplantısında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, "İçinde bulunduğumuz konjonktürü düşünürsek ne kadar tarihi bir an olduğu çok daha iyi anlaşılır. Ok yaydan çıktı, hedefimize ilk adımı atıyoruz. Üç yıl önce göreve geldiğimizde çalışma arkadaşlarıma, 'İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' demiştim. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İzmir'i iki yeni metro hattı ile kavuşturuyoruz. Karşıyaka'yı Çiğli'ye bağlayan 11 kilometrelik, 14 istasyondan oluşan hattımızın yapım çalışmalarına bu dönemde başladık ve tamamladık. Çiğli Tramvay hattını önümüzdeki aylarda İzmir'in hizmetine sunacağız.Görevi devraldığımızda yüzde 12'si yapılmış olan Fahrettin Altay – Narlıdere metrosunda da sona yaklaştık. 7.2 kilometrelik Narlıdere metrosunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İzmir'e ve ülkemize kazandıracağız.Diğer yandan İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca metrosu için inşaata başladık. Buca metro hattı tamamladığında her gün İzmir nüfusunun onda birini, yani 400 bin kişiyi taşıyacak. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Diğer yandan, Karşıyaka Tramvayı ile bağlantılı olacak Örnekköy tramvay hattı için de ihale sürecine yaklaşıyoruz. Otogar- Kemalpaşa Metro hattı için de hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlgili makamların onayı sonrası bu hatta da yapım ihalesi aşamasına geçeceğiz. Bu hatlarla birlikte tüm hatlarımızdaki yoğunluğu karşılamak üzere 26 adet tramvay aracı alımını da gerçekleştirdik. Özetle, dünyanın tüm çağdaş kentleri gibi İzmir'in her karışını demir ağlarla örüyoruz. İzmir'de bugüne kadar son derece yavaş gelişmiş olan raylı sistem ağını büyük bir hızla genişletiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Yeniden rekor kıracağız"

Karabağlar-Gaziemir metro hattı hakkında bilgiler veren Başkan Soyer,"Karabağlar-Gaziemir Metrosu, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin altıncı aşaması... 32,6 kilometrelik bu hat, tamamlandığında İzmir'in en uzun metro hattı unvanını alacak. Tamamı yer altında hizmet verecek bu hatta 24 istasyon yer alacak. Bu istasyonlardan üçü Menderes sınırları içinde kent merkezi ile Menderes arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak.Karabağlar-Gaziemir metro hattıyla günde 340 bin yolcu taşımayı öngörüyoruz.Buca metrosu 765 milyon Euro'luk bedeliyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olmuştu. Karabağlar-Gaziemir metro hattının toplam maliyeti 2 milyar 105 milyon Euro... Yani İzmir tarihinde yapılmış en büyük yatırım rekorunu böylece yeniden kırmış olacağız. Üstelik bunu da baştan sona İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla başaracağız.Karabağlar-Gaziemir Metrosu'nun Konak bağlantısını da sağlayacağız. Bunun için Konak'ta ayrı bir istasyon inşa edeceğiz. Yolcular, 'kılçık hattı' dediğimiz bu hatta, halen inşaatı devam eden Buca Metrosu'nun General Asım Gündüz İstasyonu'na bağlanabilecek. Buradan Buca-Üçyol Metrosu'na ve Konak Kılçık Hattı'na geçiş yapılabilecek.Hattın bir diğer özelliği ise İzmir'in uluslararası ticaret merkezi Fuar İzmir'i kent merkezine bağlayacak olmamız.Hatta yer alacak istasyonların isimleri ve bulundukları yerler şöyle olacak: Menderes, Görece, Sanayi, Adnan Menderes Havalimanı, Gaziemir Güven Park, Gaziemir Stadyum, Abdullah Arda, Gaziemir Eski Kaymakamlık, ESBAŞ, Fuar İzmir, Altan Aydın, Atatürk A.T.M.L, Dostluk Bulvarı, Seniha Mayda, Eski İzmir, Çalıkuşu, General Asım Gündüz / Kılçık Hattı, Yeni Yol, Gürçeşme, İstikbal, Tepecik, Gıda Çarşısı, Halkapınar, Konak...Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte, kent içi entegre toplu ulaşım sistemimizde oluşturduğumuz aktarma merkezlerinde, farklı ulaşım alternatiflerine geçişler kolaylaşacak. Bu hattımıza ilişkin proje ihalemizi gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün, projemiz üzerindeki incelemeleri, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımıza bağlı teknokrat arkadaşlarımızla birlikte sürüyor.Onayın ardından Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı'na gidecek ve yatırım programına dahil edilecek. Biz de finansman ve yapım ihalesi süreçlerini başlatacağız" diye konuştu.

"Geri dönüş yok"

"Tüm bu ekonomik koşullar altında, dar boğazda, dolar, Euro başını alıp gitmişken biz çalışmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Soyer, hükümetin 2023 yılı Yatırım Programında Otogar-Halkapınar metrosu için 9'ncu Kez3 bin liralık bir bütçe belirlediğini hatırlatarak, "Sadece bu hatta değil Selçuk-Ortaklar, Ödemiş-Kiraz demiryolu projelerine de ayrılan bütçeler biner lira... Sanmayın ki geri kalan çalışmalarda durum farklı. Şunu açıkça ifade edeyim: İzmir merkezi bütçeye 40 koyuyor fakat sadece 1 alıyor. Hiç merak etmeyin. İzmirlinin hak ettiği kent yaşamını kurmak için kaynağı nerede olursa olsun bulup İzmirlilere hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'in kent içi ulaşımda bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kaybedilen yılları telafi etmek için varımızı, yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ve gururla söylüyorum; İstanbul'da birçok metronun girişinde U harfi yazıyor. Bunlar, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hatlar. İzmir'de ise hükümetin 1 metre dahi U'su yok. İşte bu yüzden bizim için, çıktığımız bu yoldan geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş istasyonu geliyor

Ünlü Sanatçı Neşet Ertaş'ın uzun süre Karabağlar'da yaşadığını belirterek salondaki kalabalığa seslenen Başkan Soyer, "Metro hattının istasyonlarından birinin adını Neşet Ertaş yapsak yakışmaz mı? Tüm zorluklara karşın İzmir'e hizmet getirmeye kararlıyız. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz dedik, yaptık. Ve buna kararlılıkla devam edeceğiz. Karabağlar- Gaziemir metrosunun İzmir'e ve İzmirlilere şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ve biliyoruz ki...Çok az kaldı, bir şey değişecek, her şey değişecek" ifadelerini kullandı.

Proje detayları

Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı; Menderes ilçe merkezinden başlayarak, Görece, Sanayi, Adnan Menderes Havalimanı'nda İZBAN hattına entegre olacak şekilde devam edip, Gaziemir ilçesi merkezinden, Ege Serbest Bölgede (ESBAŞ) İZBAN ile entegre olarak, Fuar İzmir'den devam ederek Karabağlar İlçesinde yer alan Eski İzmir Caddesi boyunca Dostluk Bulvarı üzerinden Seniha Mayda Meydanı'na General Asım Gündüz'de yapımına başlanan Buca-Üçyol HRS Hattı ile entegre olacak şekilde ilerleyerek Gürçeşme Caddesi üzerinden Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine, Gıda Çarşısından devam ederek toplu ulaşım araçlarını kesiştiği Halkapınar İstasyonu'nda sonlanacak.