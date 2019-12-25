İzmir'e yeterli turist gelmesini sağlayamıyoruz

İzmir'in Türkiye'deki turizm sektörünün ilk canlandığı kentlerin başında geldiğini belirten Tercan, organizasyon, tanıtım ve direk uçuşların yetersizliği, UNESCO Dünya Miras listesindeki Bergama ve Efes gibi tarihi değerlerin yeteri kadar değerlendirilememesi gibi nedenler yüzünden İzmir'in turist fakiri olduğunu söyledi

Destination İzmir Başkanı, Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı ve turizm sektörünü elinde tutan dünya çapındaki SKAL adlı kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi Bülent Tercan, İzmir'de turizmin gelişmesi için atılacak adımları sıraladı. İzmir'in Türkiye'deki turizm sektörünün ilk canlandığı kentlerin başında geldiğini belirten Tercan, organizasyon, tanıtım ve direk uçuşların yetersizliği, UNESCO Dünya Miras listesindeki Bergama ve Efes gibi tarihi değerlerin yeteri kadar değerlendirilememesi gibi nedenler yüzünden İzmir'in diğer illere göre turist fakiri olduğunu söyledi. İstanbul ve Antalya'nın yılda 10 milyon, Muğla'nın 4 milyon turist çektiğini belirten Tercan, İzmir'e yılda 1 milyon turist geldiğini söyledi. En önemli sorunun İzmir'e gelen turist sayısının artması halinde ağırlayacak yeterli sayıda 5 yıldızlı otel bulunmaması olduğuna dikkat çeken Tercan, bu konuda belediyelerin imar planlarında otel yapımını teşvik edecek kararlar almaları gerektiğini söyledi. İzmir'in turizmde sadece deniz, kum ve güneş gibi doğal güzellikleriyle değil, antik kentler, inanç turizmi ve termal turizmiyle de birçok imkanlara sahip olduğunu belirten Tercan, "Bu kadar imkanlara rağmen maalesef İzmir turist fakiri. İzmir sokakları turiste muhtaç. İzmir'e gelen turist sayısını artırabilmek için eylem önerilerimiz hazır. İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yaptığını İzmir fazlasıyla yapabilir. Çünkü bu potansiyel var yeter ki bizler bunu harekete geçirelim" dedi.

20 yılda yarıya düştük

İzmir Türkiye'de turizm sektörünün ilk başladığı kentlerin başında geldiğini belirten Bülent Tercan," İzmir, fuarı, denizi, iklimi, sıcak insanları ve tarihi yapısıyla ülkenin en gözde kentlerinden biri. Hatta geçmişte o kadar ilgi çekiyordu ki, Yeşilçam sineması bir dönem İzmir filmleri furyası başlatmış, çok sayıda filmin çekimi güzel kentimizin Kordon boylarında, Karşıyaka'da ve Çeşme'de çekilmişti. İstatistiklere baktığımızda İzmir'in turizmde aldığı payın yarıya düştüğünü görüyoruz. İzmir, 20 yıl kadar önce Türk turizminden yüzde 10 pay alırken, bugün aldığı pay maalesef yüzde 5'lere düşmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi

Kazanımlar yetersiz

Son dönemde İzmir'in turizm sektöründe kazanımlarının arttığını belirten Tercan, "Ancak bu İzmir'in olması gerektiği yerin çok çok uzağında. Adnan Menderes havalimanından giriş yapan turistin İzmir'e girdiği hesaplanıyor. Aslında bu turistlerin yüzde 70'i Kuşadası ve diğer bölgelere gidiyor. Çok azı şehir merkezine geliyor. Yani İzmir sokakları turiste muhtaç. Halbuki dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı, termal sağlık imkanlarımız, Kadifekale, Agora antik kentlerimiz, Kordon, Doğal Yaşam Parkı gibi daha birçok güzelliklerimiz turistler tarafından görülmeye değer" diye konuştu.

Başarısızlığın bahanesi yok

İzmir'in inanç turizmde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tercan, "Hristiyan alemi için İncil'de bahsedilen çok önemli 7 kilise İzmir ve çevresinde. Hristiyan dünyası için büyük önem arz eden Meryem Ana Evi, Selçuk'ta. Yine İzmir'de yeterli sayıda müzemiz mevcut. Dünyanın tedavi alanında gözbebeği haline gelen termal suyumuz bizim için büyük bir nimet. Hükümetimiz 2006'da uluslararası modern dış hatlar terminalini kurdu. Buradan birçok ülkeye direk uçuşlar yapılabilir. Yani özetle, İzmir'in turizmde başarısız olması için hiçbir bahane yok" dedi.

Tanıtım yetersizliği

İzmir için en önemli sorunun tanıtım yetersizliği ve kent merkezine turist çekecek organizasyonların eksikliği olduğunu belirten Tercan, "İcraata önem verecek, alınan kararları, planlamaları hayata geçirecek şehre gönül veren, İzmir'i seven aktif yönetim tarzına ihtiyacımız var. Aktif yönetim tarzı diyorum, çünkü İzmir'de sürekli çalıştay yapılıyor, teoride sorunlar tespit ediliyor, çözümler planlanıyor ama pratikte bir gelişme yok. Artık çalıştayları bırakalım, sahaya inip eyleme geçelim. İzmir'in yılda 5 milyon turist hedefine acilen ulaşması gerekiyor. İzmir esnafı, müzeler, oteller, taksiler, restoranlar ve halk sokaklarda turist görmek istiyor" diye konuştu.

Belediyelerin asli görevi

İzmir'deki otel sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Tercan, "İzmir'de turizme yönelik her şey var ama maalesef otel sayısı yetersiz. 5 milyon turisti ağırlayacak otel sayısına sahip değil. Onun için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 30 ilçe belediyesi imar planlarında otel yapımını teşvik edici ve özendirici kararlar almalı. Bu yönde yatırım yapmak isteyenlerin de önü açılmalı. 5393 sayılı belediyeler kanununa göre turizm ve tanıtım belediyelerin kanunen asli görevi. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Yani turist yoksa belediye görevini yapmamış demek" dedi.

Eylem önerileri

İzmir turizminin hak ettiği noktaya gelmesi için eylem önerilerinin hazır olduğunu belirten Tercan, "Yatak kapasitesi artmalı. Almanya, Hollanda, Norveç ve Belçika'daki Düsseldorf, Zürih, Münih, Oslo, Amsterdam gibi zengin Avrupa kentlerinin belediyeleriyle işbirliği içinde ortak projeler yapılmalı. Antalya örnek alınmalı. Antalya'yı Antalya yapan Sun Express'in direk uçuşlarıdır. Sun Express ile birlikte tanıtım projeleri yapılmalı. Amsterdam'da bir tanıtım Road Show'u yapılabilir. Bu Road Show'da Kültür Turizm Ateşesi, Sun Express, Corendon tur operatörü mutlaka bulunmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almasına dikkat çekmek için Bergama, Efes gibi antik kentlerde yapabilir. Almanya'da yayınlanan Für Sie Magazin Dergisi'ne editoryal reklam verilebilir. İzmir'de görülmesi gereken yerlerin yayınlanması sağlanabilir. Bodrum ve Antalya'da bu çalışmalar yapıldı ve çok faydası görüldü" dedi.