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İzmir Ekonomi Üniversitesi 13 kişi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi 13 kişi alacak
21 Mart 2022 Pazartesi 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre eğitim dili İngilizce olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ilanda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

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