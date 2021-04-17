İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 akademisyen alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin 1 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi alacağı açıkladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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