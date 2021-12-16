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İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 kişi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 kişi alacak
16 Aralık 2021 Perşembe 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

İlan için başvurular 16 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.


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Etiketler; #izmir
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