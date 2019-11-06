İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İtalyan gecesi düzenlendi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), dünya genelinde bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirilen İtalyan Dili ve Kültürü Haftası kapsamında, "Sahnede İtalyanca" temasıyla yapılan yetenek gösterisi yarışmasına (talent show) ev sahipliği yaptı.

İtalya'nın İzmir Konsolosluğu'nun da desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen programa, aralarında dernek ve okulların da bulunduğu 7 kurum katılırken, birbirinden özel şovlar geceye damga vurdu. "Romeo ve Juliet" oyununun sahnelendiği, tek kişilik gösterilerin yapıldığı ve müzik gruplarının performansıyla geceye renk kattığı yaklaşık üç saatlik program, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Gelişim Koleji öğrencileri birinci olurken, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ikinci, Saint Joseph Lisesi öğrencileri ise üçüncü olarak yarışmadan ayrıldı. İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.

Farklı projeler sürecek

İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İtalyan Dili Akademik Koordinatörü Öğr. Gör. Buket Kasalı, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu ile uyum içinde hareket ettiklerini belirterek, önümüzdeki günlerde farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Kültürel etkinliklere, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından da çok önem verdiklerini dile getiren Kasalı, "İtalyanca bölümü olarak, İzmir İtalyan Konsolosluğu ve İtalyan Ticaret Odası ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Kasım ayının son haftasında da yine üniversitemizin ev sahipliğinde, İtalyan mutfağını konu alan bir etkinlik düzenleyeceğiz. Sadece İtalyanca eğitimi veren değil, aynı zamanda öğrencilerimizin çevre edinmesini sağlayan, onlara İtalyan kültürünü tanıtan bir kurumuz. Hayata geçirdiğimiz bu etkinlikler, öğrencilerimizin özgüveninin artmasına da yardımcı oluyor. İtalya'daki üniversiteler ile de her daim iletişimdeyiz. Öğrencilerimizin İtalya'daki üniversitelerde yüksek lisans yaparak, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz" dedi.



