İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde şenlik var

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri baharın gelişini şenlikle kutluyor. Öğrenciler, dün başlayan "Bahar Şenliği 19"da Son Feci Bisiklet konserleriyle coşacak, Aybüke Albere, Nebil Sayın ve ünlü Youtuberlarla sohbet edecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri baharın gelişini şenlikle kutluyor. Şenlik kapsamında ayrıca gösterimler, konserler, spor etkinlikleri, öğrenci kulüplerinin gösterileri ile konserleri gerçekleştirilecek. 29 Nisan saat 11.00'de İEÜ Tören Alanı'nda açılış töreniyle başlayan etkinliklerde, İEÜ Modern Dans ve Hiphop Kulübü, Latin Dans Kulübü, Halk Dansları Kulübü gösteriler yaptı. İEÜ Fizik Kulübü de roket yarışı gerçekleştirdi. Saat 14.30'da İEÜ Konferans Salonu'nda Nebil Sayın söyleşiye katıldı. Saat 15.30'da ise Tören Alanı'nda Müzisyenler Topluğu'nun "Altermate", "Bad Karma", Müziyenler Kulübü'nün "Çok Düşündük", "Hybird Corruption", "Kadeh", "Karma" ile Echoir Kulübü'nün "Echoir" konserleri vardı.

Son Feci Bisiklet

Şenliğin ikinci günü bugün ise saat 11.00'de Tören Alanı'nda İzmir Yoga'nın yoga etkinliğiyle başlayacak. Etkinliklerde, Latin Dans, Modern Dans ve Hiphop, Çin Kültürü, Müzisyenler kulüpleriyle İtalyanca Bölümü Koordinatörlüğü'nün gösterileri yapılacak. Saat 14.00'te İEÜ Konferans Salonu'nda Futbol Kulübü futbol gelişim zirvesi gerçekleştirecek. Saat 16.00'da "Youtube Zirvesi"ne Akgün Kavarna, Ali Rıza Tunçer, Beliz Şen, Büşra Güler, Elif Yalçın, Nihan Güzel, Sezin Karameşe ve Yağmur Vardar katılacak. Saat 17.00'de Aybüke Albere söyleşi yapılacak. Saat 18.00'de İEÜ Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov yönetiminde Grup Turuncu, Tören Alanı'nda konser verecek. Şenlik, İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak Rolla ardından Son Feci Bisiklet konseri ve DJ Tansel performansıyla son bulacak.