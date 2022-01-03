İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki satışa eski yönetimden tepki

İEÜ mülkiyetindeki Balçova Teleferik Mahallesi'nde bulunan iki arsayı üzerindeki yarım kalan inşaatlarla beraber satışa çıkardı. Söz konusu satışa ise İEÜ Mütevelli Heyeti eski Başkanı Ekrem Demirtaş ve İEÜ eski Genel Sekreteri Levent Gökçeer tepki gösterdi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) mülkiyetinde bulunan Balçova Teleferik Mahallesi'nde bulunan 12.971ve 3.395 metrekarelik iki arsa üzerindeki yarım kalan inşaatlarla beraber satışa çıktı. Açık teklif usulüyle satışa sunulan arsanın ihalesine katılmak isteyenler 10 bin TL karşılığında ihale şartnamesi alabiliyor. Satışa çıkarılan arsanın imar planı ile ilgili bilgiler ihale şartnamesinde yer alırken ihale ise 19 Ocak 2022 tarihinde saat 13:30'da gerçekleşecek.

“Mirasyedi zihniyeti”

Söz konusu satışa ise İEÜ Mütevelli Heyeti eski Başkanı Ekrem Demirtaş ve İEÜ eski Genel Sekreteri Levent Gökçeer tepki gösterdi. Eski Başkan Demirtaş satışı “Tam bir mirasyedi zihniyeti” olarak değerlendirirken İEÜ eski Genel Sekreteri Levent Gökçeer de “Birileri yapar birileri satar” çıkışında bulundu.

“Yanlış hesap Bağdat'tan dönecek”

Görev yaptığı dönemlerde İEÜ’de bir başarı hikâyesine imza atıldığını belirten eski Genel Sekreter Gökçeer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir hayalle başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesinin işten ayrıldığım döneme kadar İzmir’e çok ciddi katkı koyduğunu tüm İzmir biliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bugünkü geldiği durum üzücü başarı sıralaması düşüyor. Ve bu son satış ilanı ile ne yapılmak isteniyor! Balçova’da ana kampüse 5 dakika mesafede 12.921 metrekare arsa içinde 29.117 metrekare kaba inşaatı bitmiş hastane binası ve ayrıca aynı bölgede 3 arsa. Böyle bir alan. Dünyaca ünlü Agamemnon kaplıcaları suyunun üstünde, yeşiller çevrili, otobana çok yakın kent içinde en önemlisi hastane izni olması. Bıraktığım gün itibariyle 37.1 Milyon TL nakit bankada parası olan ve bir TL borcu olmayan bir kurum çalışanıydım. Üniversite yıllık 60 milyon nakit fazlası veriyordu. Yeni yönetime tüm İzmir'in bildiği süreçler sonunda devretti eski yönetim. Siyaset ilk defa bu kadar etkindi oda seçimlerinde medya uzun bir dönem bunu yazdı. Ancak bu süreçte ben, Rektörler, Mütevelli heyet üyeleri ve seçilmiş bazı çalışma arkadaşlarım Üniversiteye hizmet veren bazı şirketler takdir edilmek yerine bir karalama eksik bilgi ve temeli hiç sağlam olmayan iddialar sonucu kamuoyunda itibarsızlaştırmak hedeflenerek bence sonucu bugünden belli olan talihsiz bir dava süreci içine sokuldular. Yanlış hesap Bağdat'tan dönecek! Burası bu ekonomik belirsizlik döneminde fiyat yapma şansı olmadan neden satılmak isteniyor” dedi.