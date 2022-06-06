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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alınacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacağını açıkladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanı alınacak
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilandaki nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitenin ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır.

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