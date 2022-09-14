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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ilanda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

İlan için bugün başlayan başvurular 28 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.


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