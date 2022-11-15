İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 14 Kasım tarihinde başlayacak ve 28 Kasım 2022 tarihinde son bulacaktır.

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