İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alımı yapacağını söyledi

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
16 Ocak 2023 Pazartesi 10:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda bel irtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Türk Patent ve Marka Kurumu personel alacak
Sonraki Haber
Bornova’da kişi başına 14 metrekare yeşil alan
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 110 tutuklama
0
İzmir için 'fırtına' uyarısı
İzmir için 'fırtına' uyarısı
0
İktisat Kongresi’nin dördüncü ana sponsoru Folkart oldu
İktisat Kongresi’nin dördüncü ana sponsoru Folkart oldu
0
Rıza Bey Apartmanı davasında kamu görevlileri, ağır cezada yargılanacak
Rıza Bey Apartmanı davasında kamu görevlileri, ağır cezada yargılanacak
0
Turner sendromunun erken teşhisiyle hayallerine kavuştu
Turner sendromunun erken teşhisiyle hayallerine kavuştu
0
Bornova’da kişi başına 14 metrekare yeşil alan
Bornova’da kişi başına 14 metrekare yeşil alan
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.