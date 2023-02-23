İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
23 Şubat 2023 Perşembe 11:18

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Sonraki Haber
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personel alacak
İzmir'deki pek çok hastane depreme dayanıksız
İzmir'deki pek çok hastane depreme dayanıksız
0
2 kızıyla enkazda kalan anne o anları anlattı
2 kızıyla enkazda kalan anne o anları anlattı
0
Depremzede çocukların oyuncakları İzmir'den
Depremzede çocukların oyuncakları İzmir'den
0
'Halk Dayanışması' Türkiye'ye umut oldu
'Halk Dayanışması' Türkiye'ye umut oldu
0
Hatay'daki Konak Belediyesi ekibi görevinin ardından Konak'a döndü
Hatay'daki Konak Belediyesi ekibi görevinin ardından Konak'a döndü
0
Deprem acısını oyunlarla unutacaklar
Deprem acısını oyunlarla unutacaklar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.