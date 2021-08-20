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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İzmir Eknomi Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Ağustos 2021 Cuma 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir EKonomi Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliği    ile    Vakıf    Yükseköğretim    Kurumları Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  ilanda nitelikleri  belirtilen  kadrolara  Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

 

Başvuracak  adayların  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Eğitim-Öğretimi  ve Yabancı  Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin  Yönetmeliği’nin  Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

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Etiketler; #izmir
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