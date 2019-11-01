İzmir Ekonomi'ye 'güvenli' belgesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrenci bilgileri de dahil olmak üzere tüm kurumsal verilerin korunmasını sağlayan güçlü bir teknolojik altyapı oluşturarak, uluslararası belge almaya hak kazandı. 6 aylık çalışma neticesinde, kurumsal verilerin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili tüm gereklilikleri yerine getiren İzmir Ekonomi Üniversitesi, İSO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'na layık görüldü.

İEÜ'nün bilgi güvenliğini sağlamak için hayata geçirdiği tüm yenilikler, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilen PROKS şirketi tarafından detaylı olarak denetlendi. Tüm bu çalışmalar sayesinde, akademisyenler ve öğrencilerde bilgi güvenliğine yönelik farkındalık da arttırılmış oldu. Kurumsal verilere, dışarıdan izinsiz olarak erişilmesinin önüne geçen teknolojik altyapının daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar, önümüzdeki süreçte de devam edecek. PROKS şirketi, her yıl düzenli olarak denetimlerini yapacak.

Gereklilikleri sağladık

İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, uluslararası standartların yerine getirilmesi ve üniversitenin kurumsal imajının geliştirilmesi açısından alınan belgenin önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Aşkar, "Üniversitemizde, öğrencilerimize sunduğumuz imkanları geliştirmek ve onlara en iyi şartlarda eğitim vermek için çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, sadece fiziki şartlarımızı iyileştirmekle kalmıyor, teknolojik altyapımızı da yeniliyoruz. 10 binin üzerinde öğrencimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımızla büyük bir aileyiz. Bu kapsamda, herkesin bilgilerinin güvenliğini sağlamak da büyük önem taşıyor. Üniversitemizin tüm birimlerinde, 6 ay boyunca kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Bilgi güvenliği için oluşturduğumuz altyapı, tarafsız bir şirket tarafından da incelendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sertifikayı almaya hak kazandık. Uluslararası gereklilikleri sağladığımız da belgelenmiş oldu" dedi.