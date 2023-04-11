İzmir elektrik kesintileri.... İzmir'de 11 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?

İzmir'de 11 Nisan 2023 tarihinde farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak? Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir’de yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.
11 Nisan Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektirik kesintisi ne zaman sona erecek?
İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle elektrik kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN
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