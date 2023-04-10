İzmir elektrik kesintileri.... İzmir'de 10 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İzmir'de 10 Nisan günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir’de yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.
10 Nisan Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde elektrik kesintisi yaşanacak?
İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle elektrik kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN
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