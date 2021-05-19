İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Filistin tepkisi!

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İsrail’in günlerdir Filistin halkına yaptığı zulme basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Konuya ilişkin ortak açıklamayı okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, “Filistin davası bizim damızdır” diyerek Türkiye’nin İsrail ile olan bütün askeri, siyasi ve ticari ilişkilerin kesilmesini istedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde İsrail’in Filistin’i işgal etmesine sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin basına yapılan açıklamayı Emek ve Demokrasi Güçleri adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Açıklamaya HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. ‘Katil İsrail, işbirlikçi AKP’ sloganlarının atıldığı basın açıklamasında Sarı, hükümete seslenerek “İsrail ile bütün siyasi, askeri ve ticari ilişkiler kesilsin” dedi. Açıklamanın devamında Sarı, “15 Mayıs 1948 Filistinliler için ‘Büyük Felaket’in başladığı gündür. Filistinlilerin deyimiyle “Nekbe”, zulmün, baskının, şiddetin, katliamların, işgalin, sürgünün, topraksızlaştırmanın, etnik temizliğin başladığı gün olarak tarihe geçmiştir… Nekbe’nin bu sene 73’üncü yıldönümü… Filistin halkına yönelik suçların sistemli olarak işlenmeye başladığı günün yıl dönümünde İsrail’in yeni saldırıları, Filistin’e yeni acılar, yeni katliamlar, yeni işgaller getirdi” diye konuştu.

Filistin davası bizim davamızdır

Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesine yönelik İsrail saldırılarının sonucu olarak Filistin’in bir kez daha dünyanın gündeminde yer aldığını vurgulayan Sarı, “İşgalciler Filistin halkının evlerine el koymaya çalışıyor, demografiyi değiştirme girişimlerini sürdürüyor. Dini ve ulusal simgelere yönelik utanmazca saldırılar devam ediyor. Sadece askeri güçler değil sivil yerleşimciler de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor. Siviller öldürülüyor, Nekbe devam ediyor, ama onurlu Filistin direnişi de sürüyor! Ancak Filistin, Türkiye halkı için gazetelerin dış haberler sayfasında yer alan bir konu değildir. Filistin davası bizim davamızıdır, Filistin'in kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur. Türkiye halkı emperyalizme ve siyonizme karşı direnen Filistin halkının hep yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir” sözlerini kaydetti.

Sarı basın açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Öte yandan bugün Filistin halkının yanında olmak demek, "kurt ile yiyip çoban ile ağlayanlara karşı" mücadeleyi de gerekli kılmaktadır. Bugün iktidara yakın çok sayıda Türkiyeli şirket İsrail’de yatırım yapmakta ve işgalcilerle ticarete devam etmektedir. Dahası bazı Türkiyeli firmalar çalıştırdıkları Filistinli işçilerin haklarını gasp etmekte ve onlara çifte mağduriyet yaşatmaktadır. Türkiye halkı hem işgalcilere hem de patronlara karşı Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır. Hükümeti ve sermaye çevrelerini bu riyakârlıktan vazgeçmeye, İsrail ile bütün siyasi, askeri ve ticari ilişkileri kesmeye çağırıyoruz! Hamasi nutukları bırakın, gereğini yapın: İsrail'i boykot edin, yatırımları geri çekin, İsrail’e ve yandaşlarına yaptırımlar uygulayın! Bizler İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Filistin halkının yanındayız. İşgalcilerden hesap soracağız… Filistin’i özgürleştireceğiz… Kahrolsun işgalciler! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın Özgür Filistin!”