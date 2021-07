İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Nefes alamıyoruz!

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen “Demokrasi için bir nefes” mitinginde yüzlerce vatandaş “nefes alamıyoruz” diye haykırdı.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen “Demokrasi için bir nefes” mitingi yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Mitinge İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldı.



Soyer’den beraberiz mesajı

Mitingde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yola çıkarken çok ses çok renk çok nefes demiştik. İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Hep beraber omuz omuza daha güzel bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde, sonuna kadar hep beraberiz” dedi.



Yücel’den temiz siyaset vurgusu

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Demokrasi için, adalet için, özgürlük için bu alanda olan herkese selam olsun. Temiz toplum, temiz siyaset, temiz bir Türkiye Cumhuriyeti isteyen herkese selam olsun. Çok zarar verdiler, insanlarımızı kırdılar döktüler, kardeşi kardeşe kırdırdılar. İnsanlarımızın ahını aldılar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediler ama bu demokrasi mücadelesine, adalet, hak mücadelesine yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan omuz omuza devam edeceğiz. Buna inanan, buna güvenen tüm dostlarımızla birlikte o diktatörlük heveslilerini oradan indireceğiz. Ama sandıkla, demokrasiyle indireceğiz” diye konuştu.

Yurdumuzu sevmenin bir yolunu bulmalıyız

Demokrasi ve Emek Güçleri adına konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Burada hiçbir farklılık yok. Burada bütün renkler var, demokrasiyi talep edenler var. Bütün katılımcılara emek ve demokrasi güçleri adına teşekkür ediyoruz” dedi. Mitingin amacını taşıyan ortak basın metnini okuyan Sarı, “Sabahları uyanıp bir insanı öldürmeye gitmeden, yurdumuzu sevmenin bir yolunu bulmalıyız. Sabahları, birilerini öldürmek için uyananların yurdumuzu sevmesine artık müsaade etmemeliyiz” açıklamasında bulundu.



“Nefes alamıyoruz”

Sarı’nın açıklamalarının devamında ise şunları kaydetti:

“Uzun süredir bir yok oluş hikâyesi yaşıyoruz. Varlığımız parça parça gidiyor elden. Faşist kutuplaştırıcı politikalarla bizi biz yapan ne varsa inançlarımız, kimliğimiz, emeğimiz, değerlerimiz yok sayılıyor, paramparça ediliyor, Yaratılan korku iklimiyle toplum kendi içine hapsedilmek isteniyor. Kendimizi ifade edemiyoruz. Tek adam rejiminin korku, baskı politikaları tüm toplumsal kesimleri bunaltıyor. Nefes alamıyoruz! Kadınlar katlediliyor! Kadınların özgürce sokakta dolaşma hakkı yok, tam aksine İstanbul Sözleşmesinden çıkarak kadına yönelik şiddetin cinayetlerinin önü açılıyor. İktidarın bu faşist saldırılarına karşı kadınlar toplumsal muhalefetin en önünde yer alıyorlar ve asla İstanbul sözleşmesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine saldırılar bitmiyor. Onur yürüyüşüne ırk, cins ve renk ayrımcılığına dayalı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Biz tüm cinsel yönelimlerin var olma mücadelesini, tüm renklerin ve halkların kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.

Özgürlükler yok ediliyor

Demokratik kazanımlarımız, temel hak ve özgürlüklerimiz, üniversitelerimiz yok edilmek isteniyor; barışın yerini savaş, demokrasinin yerini kayyumlar, özgürlüklerin yerini fezlekeler, toplumsal cinsiyet eşitliği yerine kadına dönük şiddet-cinayetlere çocuk istismarına karşı cezasızlık, yaşam hakkının yerini siyasal cinayetler, nefret suçları alıyor. TBMM, Anayasa bypass edilmiş, demokrasi sürgünde, demokrasi cezaevinde, demokrasi tek adam rejiminin ayakları altında can çekişiyor, milletvekillerinin dahi siyaset yapma hakkı elinde alınıyor, gün geçmiyor ki bir muhalif vekile Cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanına hakaretten suç duyurusu yapılmasın. Düşünce ve ifade özgürlüğü yok ediliyor! Korkak kendini ifade edemeyen biatçı bir toplum tasavvur ediliyor. Her insanın en doğal hakkı olan düşünmek, düşündüğünü özgürce ifade etmek Milletvekillerine bile yasak, bir tweet yüzünden dokunulmazlığı AYM kararı beklenmeden kaldırılan ve paldır küldür cezaevine atılan Ömer Faruk Gergerlioğlu uzun mücadeleler sonucunda Yargıtay kararı ile daha dün ancak özgürlüğüne kavuşabiliyor.Cumhur ittifakı sözcüleri, 7 Haziran seçimlerinde seni başkan yaptırmayacağız, yolsuzlukların hesabını soracağız diyen MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, bugün yolsuzlukların üstünü örtme görevini layıkıyla yerine getiriyor. Muhalefete, demokrasi güçlerine azgın, saldırgan bir dille katliam çağrıları yaparak siyasal cinayetlere kadar varan toplumsal iklimin oluşmasında canla başla uğraşıyor. İnsanlığımız yok ediliyor! HDP İzmir İl Binasında güpegündüz tüm emniyet güçlerinin gözü önünde Deniz POYRAZ katlediliyor, aynı gün Anayasa Mahkemesinde yeniden kapatma davası açılıyor. Bu demokrasiye, hukuka, barışa açıkça saldırıdır. Bu faşist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Toplumsal mutabakat, dayanışma, Anayasa, hukuk lime lime ediliyor. Siyasal cinayetler, parti kapatma davaları ile demokrasi yok ediliyor! Ancak Deniz’in katledildiği gün İzmir’de ortaya çıkan dayanışma Cumhur İttifakının faşist saldırılarına karşı en güzel yanıt oluyor. Bu oyunu bozacak olan Deniz’leri yaşatacak olan işte bu dayanışmadır, işte bugün birlikte alanlardayız.





Mızrak çuvala sığmıyor

Çürümüş bir iktidar, çürümüş bir düzen! Her yerinden irin akıyor. Artık gizlisi saklısı yok: Yolsuzluk, mafya, rant ilişkileri ile halkın malları, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynakları, doğası yağma ediliyor. Kayıt dışı ekonomi almış başını gidiyor. Mızrak çuvala sığmıyor! Ülke ekonomisi karanlık güçlere mafya siyaset rant üçgenine teslim edilmiş durumda. Her gün ortaya çıkan ifşaların üstü örtülemiyor. Bütçe, Merkez Bankası, kayıtlı kayıtsız tüm ekonomi saraya teslim edilmiş durumda, saraydan habersiz kuş uçmuyor? Bu arada emekçiler yoksul halka pandeminin ve ekonomik krizin bedeli ödetiliyor. Bütçenin yüzde 75’ni biz emekçiler oluşturuyoruz, ama bu bütçeden ne emekçiler ne de halk olarak yüzde 25 pay alamıyoruz. Sürekli olarak artırılan dolaylı dolaysız vergiler, elektiğe, doğalgaza temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla alım gücümüz yok ediliyor, asgari ücret yoksulluk sınırının altında işçiler emekçiler artık bunalmış durumda, emekçi artık nefes alamıyor!



Haklarımız yok ediliyor

Hak arama hürriyetimiz, sendikal haklarımız yok ediliyor! 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL KHK’larla binlerce kamu emekçisi, işçi işinden ekmeğinden edilirken, açlığa sefalete mahkum edilerek yalnızca ülke demokrasisi değil; aslında sendikal hak ve özgürlüklerimiz, kamu emekçilerinin gerçekten Grevli TİS’li sendika hakkı mücadelesine darbe yapıldı. Bugün sahte enflasyon rakamlarına dayalı sözleşmelerin sonucunda tüm işçiler ve kamu emekçileri sefalet ücretleri ile ödüyor.



Yoksulluğa mahkum edildik

Pandemiyi fırsata çeviren iktidar ve sermaye için dikensiz bir gül bahçesi oluşturdu. İşten atmalar yasak dedi, kod-29 ile binlerce işçi ahlaksızca işten atıldı. Kriz var dedi, işsizlik fonu, halkın bütçesi sermayeye teşvik olarak dağıtıldı. Pandemi bahanesiyle emek yoğun sömürü, esnek kuralsız çalışma biçimleri artırıldı; işsizler, işten atılanlar, emekliler, yoksullar sefalete mahkum edildi. Daha fazla üretim daha fazla kar düsturumdan pandemide asla vazgeçilmedi. Herkes evine kapanırken işçiler fabrikalarda karantinaya çalındı hasta hasta çalıştırıldı, iş cinayetleri rekor seviyeye çıktı. Sağlık emekçileri alınmayan önlemler nedeniyle pandemi ile mücadelede yaşamlarını, sağlıklarını yitirdiler. Pandemi ile mücadelede yitirdiğimiz tüm emekçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz. Geleceğimiz, gençlerimiz yok ediliyor! Üniversite öğrencilerinin özerk demokratik üniversite ve özgürce bilim talebirektör polis iş birliği bastırmaya çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin liyakatsız rektör atamasına karşı başkaldırısı demokratik üniversite ve seçim talebi elbet bir gün gerçek olacak. Bizleri yan yana tutan ne varsa; demokrasi, adalet, barış açıkça tehdit altında… Kadın, genç, işçi, işsiz, emekçi, köylü, emekli, İnsan yok ediliyor! Nefes alamıyoruz, varlığımız, var olma nedenlerimiz, geleceğimiz tehdit altında! Bizler, bu ülkenin gerçek sahipleri, üretenleri, gençleri, kadınları, ezilen halkları olarak hep vardık, varız, var olmaya devam edeceğiz, bizi azgın faşist saldırılarla asla yenemeyeceksiniz. Tek adam rejiminin tüm faşist saldırılarına karşı yan yana omuz omuza duracağız. Ve hep birlikte eşit özgür demokratik bir ülkeyi inşa edeceğiz. Deniz’ler kazanacak, faşizm kaybedecek!”



"Tüm Türkiye İzmir oldu"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “Bugün İzmir’de olmaktan onur duyuyoruz. Bugün İzmir’den, bu ülkeyi karanlığa sürükleyenlere iyi bir mesaj vereceğimizi düşünüyoruz. Onun için buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İl örgütümüze yapılan saldırıda bir genç arkadaşımızı, sevgili Deniz Poyraz’ı haince katlettiler. Denize sıkılan kurşun İzmir halkına, Kürt halkına, kadınlara sıkılan kurşundur. Biz bu katliamın özel olarak seçildiğini HDP’nin özel olarak hedef alındığını, planlı bir katliam olduğunu başından beri söyledik ve tekrar ediyoruz. Bu aynı zamanda barışa, umuda sıkılan bir kurşundur, halkların kardeşliğine, birlikte yaşam iradesine sıkılan bir kurşundur. İzmir’in özel olarak seçilmesinin ayrı bir anlamı ve hedefi vardır. Çünkü İzmir çok renkli bir kenttir. Tıpkı HDP gibi tüm farklı inançları, kimlikleri içinde barındıran bir kent olduğu için özel olarak seçildiğini çok iyi biliyoruz. Sevgili Deniz’imizi buradan anıyoruz. Ve Deniz’imize söz veriyoruz; senin hayallerini gerçekleştireceğiz. Bayrağı asla yere düşürmeyeceğiz. İzmir halkı sana bu sözü veriyor. Bu ülkeyi yönetenler bu katliamın açığa çıkmasını istemediler. Göstermelik bir şekilde kınamalar yaptılar. Bu katliamla birlikte aslında Türkiye’ye bir korku salmak istediler. Ancak yanıldılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü tüm Türkiye, İzmir oldu, Deniz oldu, HDP oldu, HDP’li oldu. İşte bu korkudan dolayı HDP’ye yönelik saldırıları ve operasyonlarını durdurmadılar” diye konuştu.



Buldan İzmir’den tüm siyasi partilere seslendi

HDP’ye açılan kapatma davası üzerinden sözlerine devam eden Buldan, “Biliyorlar ki HDP bu ülkede cesaretin, umudun, huzurun güvencesidir. HDP, bugün Türkiye’de kadınların, gençlerin umudu, barışın demokrasinin teminatıdır. HDP’yi bu kadar hedef almalarının sebebi budur. Gelsinler, görsünler, davanın sonucunu İzmir meydanından görsünler. HDP, adliye koridorlarına, cezaevlerine sığmaz. Bugün bu ülkeyi o kadar kirlettiler ki, siyaseti o kadar kirlettiler ki bu iktidarın çeteye, mafyaya esir düştüğünü görüyoruz. Ancak; buradan çıkmanın tek yolu demokrasi, barış, adalet ve hukuktur. Ama bunların yanında ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorunudur. Kürt sorunu çözülmeden hiçbir sorunun çözülmeyeceğini bu iktidar artık anlamalıdır. İmralı’ya tecrit uygulayarak bu sorunu çözmeye çalışanlar! Tecrit insanlık suçudur. Kendi çıkardıkları yasaları uygulamayan iktidara sesleniyoruz; Tecriti kaldırın, Kürt sorununu çözün! Bu ülkeye demokrasiyle, adaletle, barışla gelin. Kürt sorunun çözmek elbette ki çok kolay ama bunun yol ve yöntemleri var. Ama şunu da biliyoruz Kürt sorunu sadece HDP’nin sorunu değildir, aynı zamanda Türkiye’nin sorunudur. Kürt sorununu çözmenin yolu sadece Diyarbakır’dan geçmez, İzmir’den de geçer, İstanbul’dan da geçer, Ankara’dan da geçer. İşte bu yüzden tüm siyasi partilere buradan sesleniyorum; bu sorun hepimizin sorunudur, eğer bu sorun çözülürse bu iktidar zaten kaybedecek. Bu sorunu Türkiye halkları birlikte çözmek zorundadır. Bu sorun, tüm muhalefet partilerinin sorunudur” dedi.



“Demokrasiye giden yolu birlikte açacağız”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da “Deniz Gezmiş’ler, Deniz Poyraz’lar yolumuza ışık tutsun. Demokrasiyi, barışı, özgürlüğü başka yerlerde değil, bu meydanlarda arıyoruz. Yeter ki mücadele ortaklığımızı büyütelim. Zalim, soyguncu iktidarın durdurmanın yolu bu buluşmaları büyütmektir. Yolumuzdan şaşmayalım. Bizim birliğimiz gücümüz bu buluşmalardandır. Türkiye’nin tüm ezilen halkları, emekçileri kadınları, gençleri, tüm demokrasi güçleri bir araya geldiğimizde bu zulüm düzeni gider. Savaş politikalarını da sömürüyü de bitireceğiz. Demokrasiye, barışa, eşitliğe giden yolu hep birlikte açacağız. Deniz Gezmiş ve Deniz Poyraz’a sözümüz; demokrasiyi halkın bağrında, bu meydanlarda kuracağız. Nerede bir demokrasi mücadelesi, özgürlük arayışı adalet yürüyüşü varsa biz HDP olarak orada olacağız. Biz HDP’yiz, her yerdeyiz sizlerleyiz. Umutla kalın, direnişle kalın” şeklinde konuştu.