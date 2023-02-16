İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nden deprem tepkisi: Acılara sebep olanlardan hesap sorulacak

Ülkeyi yasa boğan depremin ardından basın açıklamasında bulunan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, tüm acıların yaşanmasına sebep olanlardan hesap sorulacağı belirtildi.

FATİH ÖZKILINÇ- Ülkeyi yasa boğan Kahraman Maraş’ta meydana gelen 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan depreme ilişkin İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmir Mimarlar Odasında gerçekleşen basın açıklamasında depremin gerçekleri ve yapılması gerekenler ile ilgili değerlendirmelere bulunuldu. Basın açıklaması metnini okuyan İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, Emek ve Demokrasi Güçleri’nin deprem bölgesindeki yardımlarını dile getirerek “Bölgeden İzmir’e en az 400 bin dolayında göç olacağı öngörülmektedir ve başta gelenlerin sağlık durum tespiti, barınmaları ve bölgesel bulaşıcı hastalık trafiği gibi ve psikolojik destek gibi çok farklı alanlarda önleyici ve sağaltıcı sağlık hizmetlerine de lokal olarak destek verilmektedir. Verilecektir. Felaketin ilk günlerinde, yardım götürdüğümüz yerlerde devlet kurumlarını göremedik. Depremin beşinci gününde hiçbir arama kurtarma ekibinin ulaşmadığı sokaklarda, ümitsizce enkaz altındaki yakınlarını bekleyen, elleriyle beton kütlelerini kaldırmaya, yıkıntıları kazmaya çalışan insanların acısına, çabasına ortak olduk, seslerini duyurmaya çalıştık. Depremin dokuzuncu, onuncu günlerinde hâlâ enkaz altından sağ kalmayı başarabilmiş insanlar çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları göstermelik olarak çok az yerde ve sınırlı noktalarda devam etmekte ve enkazlara iş makineleriyle girilerek yaşam umutları sonlandırılmaktadır. Bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, deprem bölgesinde geçici barınma alanlarının oluşturulması, hasar tespit çalışmaları, hasarlı binaların boşaltılması, yıkım işlemleri ve enkaz kaldırma çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Tüm bu çalışmalar bütününde yurttaşlarımızın yaşam hakkı, barınma, güvenlik, sağlıklı güvenli gıda ve suya erişim gibi insani ihtiyaçların yönetilmesi süreci yaşamsal öneme sahiptir. Bölgede en kritik ilk saatlerden itibaren başlayan koordinasyonsuzluk, AFAD’ın yetersizliği, gelen yardım ekiplerinin durdurulması binlerce vatandaşımızın yaşamına mal olmuştur. Geçen 9 günlük süre içerisinde durum değişmemiş, depremin acıları ve kayıpları ne yazık ki bu kurumların yapmadıkları görevleri nedeni ile çok daha büyük rakamlara ulaşmıştır” dedi.

“Devletin görevi yardımları durdurmak olamaz”

Yılmaz açıklamalarının devamında ise “Yardımlara kayyum yoluyla el konulması kabul edilemez. Ülkemizde daha önce yaşanan felaketlerin ardından, toplanan gıda malzemelerinin depolarında çürüdüğüne şahit olduğumuz, liyakatsiz, yandaş kişilerin yönetiminde olduğu AFAD ve Kızılay’ın, sivil yardım faaliyetlerini sekteye uğrattığı, bölgeye gönderilen yardım malzemelerine el konulduğu, ilan edilen olağanüstü hal koşullarında mülki amirlerin, emek meslek örgütlerinin gönüllü duyarlı vatandaşların yardımlarına dün Pazarcık’ta olduğu gibi kayyum atayarak el koyduğu, yardım çağrısı yapanların gözaltına alındığı bir süreçteyiz. Üstelik bizler emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri olarak özellikle yardımın hiç gitmediği noktalara, köylere mezralara yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Devlet ise vatandaşın gönüllü yardımlarına el koyduğu gibi bunları ayrımcılık yaparak ve açıkça siyasileştirerek dağıtmaya çalışmaktadır. Zaten bu nedenle de vatandaşın devlete güveni kalmamıştır. Dolayısıyla vatandaşın gönüllü yardımlarına, emek meslek örgütlerinin demokrasi güçlerinin topladıkları yardımlara kayyum atanmasını kabul etmiyoruz. Yardımları engelleyen kayyum atamaları derhal durdurulmalıdır. Devletin görevi yardımları durdurmak olamaz, tam aksine yardım faaliyetlerine yardımcı olması en doğal ve acil olanıdır. 3 gün boyunca vatandaşını enkaz altındayken seyirci kalan devlet ortada olmayan devlet oraya zar zor AFAD ekipleri gönderebildiğinde ilk yaptığı iş OHAL ilan etmek oldu. Ohal ilanı, yardımlara el konulması, arama kurtarma faaliyetlerinin durdurulması ve koordinasyon merkezlerine kayyum atanması ile devam eden süreçte önceliğin yaşamsal olmadığı çok açıktır” diye konuştu.

“Acılıyız! Öfkeliyiz! Affetmeyeceğiz!”

“Bu büyük felaketin altından bizler ülkemizin insanı, aralarındaki yardımlaşma ile kalkacaktır” diyerek açıklamalarını sürdüren Yılmaz, “Enkazın altından Türkiye Cumhuriyeti Devletini de çıkaracak ve yeniden inşa edecek, demokratik laik, hukuk devletini tekrar tesis edecektir. Ama 20 yıldır devletin içini boşaltanları ve yurttaşlarımızı, ölüme ve sakatlığa ve tüm ülkeyi hazin bir çöküşe götürenleri asla affetmeyecektir. OHAL İlanı kaldırılmalı, bölge Afet alanı ilan edilmelidir. AFAD tarafından kayyum yoluyla el konulan yardımlar ilgili kuruluşlara geri verilmeli, gönüllü kuruluşların yardım faaliyetlerine yapılan tüm engellemeler kaldırılmalıdır. En kazlardaki deliller devlet eliyle yok edilmemelidir, çünkü hesap soracağız. Acılıyız! Öfkeliyiz! Affetmeyeceğiz! Buradan haykırıyoruz: Tüm bu acıların yaşanmasına sebep olan, gözünü daha fazla kazanç daha çok kâr hırsı bürümüş müteahhitlerden, denetim görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinden, rant düzeninin mimarı olan siyasal iktidarın temsilcilerinden hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.