İzmir Emniyet Binası'nın nereye taşınacağı belli oldu

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Çankaya da Konak ilçe emniyet müdürlüğünün bulunduğu binaya taşınacağız. Asıl binamız yapılınca da yeni binamıza geçeceğiz. İzmir’e çok yakışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Ahmet Kaplan başkanlığında İzmir Medya Platformu’na mensup gazetecileri Emniyet Müdürlüğü’nde kabul ederek bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Müdür Şahne, geçtiğimiz Temmuz ayında Mersin’den İzmir’e atandığını, bu sürede Kordon’undan Kadifekalesi’ne kenti tanımaya ve insanları ile tanışmaya çalıştığını ifade ederek, “İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. Bizler polis teşkilatı olarak kentimizin güvenliğinden, vatandaşımızın huzurundan sorumluyuz. Tüm birimlerimizle bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Mehmet Şahne’nin ne yaptığı değil, teşkilatın başarısı önemli. Ben onları koordine eden bir yöneticiyim. Dün Mersin’deydim bugün İzmir’de. Görev kutsaldır ve layıkı ile yerine getirilirse herkese mutluluk verir. Bunun için teşkilatımla gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

EMNİYETİN NEREYE TAŞINACAĞI BELLİ OLDU

Sohbet havasında geçen buluşmada soruları da cevaplayan Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün binasının Alsancak’taki Eski Sümerbank arazisinde inşa edileceğini, bu konuda gereken çalışmaların yapıldığını kaydetti. Şahne, “Şimdi yeni bir yer tespit edildi.

Çankaya da Konak ilçe emniyet müdürlüğünün bulunduğu binaya taşınacağız. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Valimiz yeni bina konusuna çok önem veriyorlar. Asıl binamız yapılınca da yeni binamıza geçeceğiz. İzmir’e çok yakışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Müdür Şahne, okullarda uyuşturucu olaylarının artık yaşanmadığını, zehir tacirlerine aman vermediklerini, velilerin çocuklarını güvenli biçimde okullara gönderebileceklerini kaydederken, bazı önemli semtlerde de ihtiyaç olan ilçe emniyet müdürlüklerinin de inşasına yakında başlanacağını söyledi. Şahne, İzmir’in trafik akışının rahat bir şekilde sağlanması bakımından da ekiplerinin önemli kavşaklarda görev yaptığını ve buralara noktalar inşa edeceklerini belirtti.