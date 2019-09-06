İzmir Enternasyonal Fuarı, 88'inci kez açıldı

İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını 88'inci kez ziyaretçilerine açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e açılış sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. 15 Eylül'e kadar devam edecek Fuar'ın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, onur konukları ise Kahramanmaraş ve İstanbul.

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark'taKi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen tören ile açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış törenine eşi Neptün Soyer ile birlikte katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir valisi Erol Ayyıldız ve Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da protokoldeydi. Bu yılki İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 'partner ülkesi' olan Çin'i ilk günde, Ticaret Bakanı Yardımcısı Li Chenggang ile Uluslararası Ticaretin Desteklenmesi Başkan Yardımcısı Zhang Shenfeng temsil etti. 'Odak ülke' Hindistan adına ise Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja T. Khekkat törende hazır bulundu.

Çin ve Hindistan milli marşlarının ardından İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başlayan tören Çin Halk Cumhuriyeti Sirk Gösteri Ekibi'nin sahne şovuyla devam etti. Çinli dansçıların gösterinin ardından Anadolu Ateşi Dans Grubu da, açılışı izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Özgürlükler kenti

Fuar'ın açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fikri temelleri 1923’e dayanan İzmir Enternasyonal Fuarı, Behçet Uz’un İzmir’e kazandırdığı bu fuarda yapmaya devam ediyor. Bizler 88 yıldır İzmir Enternasyonel Fuar’ında bütün ilkleri gördük. İzmir bir özgürlükler kentidir. Bir yanıyla haksızlığa karşı kalkan bir efedir. Demokrasi kültürü buradan yayılmıştır. İzmir’in ruhu, fuarın herkesi bir araya getiren gücü hala devam ediyor. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen insanlar olmasa bu birlikteliği hissedemezdik. Aynı gezegende yaşıyoruz. Ve yaşamak için her şeyden çok birbirimize muhtacız. Aramıza katılan ve bu unutulmaz buluşmayı mümkün kılan her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum"

9 gün boyunca

Sloganı "Fuardayız" olarak belirlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, çeşitli etkinlikler ile 15 Eylül'e kadar gezilebilecek. İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'de çok sayıda konserle en renkli gününü yaşayacak olan Fuar'da ziyaretçiler, onur konuğu İstanbul ve Kahramanmaraş hakkında da aradığı her şeyi bulabilecek.

Kemeraltı Fuar'da

TARKEM ve İZFAŞ'ın birlikte çalışmasıyla, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı da farklı bir konsept ile Fuar'da olacak. Oluşturulan Kemeraltı Sokağı'nda Hisarönü şambalicisi de olacak, tatlıcısı da olacak, Abbas Usta da olacak. 2 bin metrekarelik alanda kurulan sokakta Kemeraltı'nın değerlerini, bugününü ve yarınını görme fırsatı var. Bu sokak ile Kemeraltı'ndan çıkan markaların da anlatılması hedefleniyor.

Temassız geçiş

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, Türkiye'de 2016 yılında başlattığı toplu taşımada temassız Mastercard uygulamasını İzmir Enternasyonal Fuarı ile farklı bir alana taşıdı. Ziyaretçiler temassız özellikli banka veya kredi kartlarını validatörlere okutarak fuar alanına girebiliyor. Mastercard İş Geliştirme Direktörü Cem Yıldız, yaptığı açıklamada, hayata geçen uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başlattıkları bir projenin yansıması olduğunu belirtti.

Teknoloji ön planda

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda uluslararası katılımlar 6 ile 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuar'ın Partner Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, büyük bir katılımla Kültürpark 2 No'lu Hol'de yer alacak. 60'ın üzerinde firmayla gelecek Çin Halk Cumhuriyeti, teknolojiyi İzmir'e taşıyacak. Çin'in kendine has özelliklere sahip Çin Devlet Sirki de 6 ve 7 Eylül'de İzmirlilerle buluşacak. 1/A Holü'nde ziyaretçileri bekleyecek Odak Ülke Hindistan da 40'ın üzerinde firmasını fuara getiriyor.



İstanbul ve Kahramanmaraş 'odak nokta'

Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan İstanbul, 88 yıllık İEF tarihinde ilk kez Onur Konuğu İl olarak yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 6 Eylül'deki açılışa katılacak. "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'e renk katacak. Ayrıca Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Uşak da fuarda olacak.



9 Eylül şöleni

Yeraltı Otoparkı üstü çim alanda kurulacak olan Çim Konserleri Sahnesi'nde dün Goran Bregovic'i izleme şansu bulan İzmirliler için, 7 Eylül'de Monica Molina, 8 Eylül'de Glikeria şarkılarını seslendirecek. 9 Eylül ise bir başka şölene dönüşecek. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarında yok olan ağaçların tekrar var olmasına destek için düzenlenecek İzmir Tek Yürek Orman Konseri'nde Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent sahnede olacak. İzmir'in kurtuluş gününde gerçekleşecek konser 18.30'da başlayacak. 10 Eylül'de Ara Malikian, 11 Eylül günü Vestel sponsorluğunda Yeni Türkü, 12 Eylül'de Onur Akın, 13 Eylül'de Migros sponsorluğunda Edis, 14 Eylül'de yine Migros sponsorluğunda Simge Sağın, kapanış günü olan 15 Eylül'de ise Serkan Kaya şarkılarıyla Çim Konserleri'nde olacak.

İEF'te geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan Rock Sahnesi, bu kez Rock&More adıyla müzikseverleri ağırlayacak. 8 Eylül Pazar günü Şehinşah, 9 Eylül'de Manga, 10 Eylül'de Mor ve Ötesi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Kalben, 13 Eylül'de Pentagram, 14 Eylül'de Ufuk Beydemir, 15 Eylül'de Mabel Matiz Rock&More sahnesinin konuğu olacak.



Zeki Müren unutulmadı

Fuarın unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo'da 7 Eylül'de Leman Sam, 8 Eylül'de Can Gox, 9 Eylül'de Cem Adrian, 10 Eylül'de Jehan Barbur, 11 Eylül'de Melek Mosso, 12 Eylül'de Tuna Kiremitçi, 13 Eylül'de Mehmet Erdem, 14 Eylül'de ise Birsen Tezer, 15 Eylül'de Eda Baba sahnede olacak. Sanatçıları dinlemek isteyen hayranları, biletinial.com'dan bilet temin edebilecek. İzmir Enternasyonal Fuarı dendiğinde hatırlanan isimlerin başında gelen, "Canım Egeme Saygımla Geldim" pankartıyla akıllara kazanan Sanat Güneşi Zeki Müren ise fuarda özel bir programla anılacak.



Tiyatro 'Fuar'da izlenecek

İsmet İnönü Sanat Merkezi, 7-15 Eylül tarihleri arasında sanatı ve sanatçıyı tiyatro severlerle buluşturarak fuar gecelerini zenginleştirecek. Dokuz gün boyunca saat 20.00'da sergilenecek olan tiyatro oyunları ise sırasıyla şöyle: "Joseph K", "Azizname", "Hayat Kime Güzel?", "Ferhangi Şeyler", "Gelin Tanış Olalım", "Vee Perde", "1984 Büyük Gözaltı", "Don Kişot'um Ben", "Kadın Kafası". Ayrıca İzmir Sanat Merkezi'nde tiyatro oyunları sahnelenecek.



Sinemaya dair her şey

Sinema Burada Festivali, 11 Eylül'de Onur ve Başarı Ödülleri'nin yanı sıra 4. Kısa Film Proje Yarışması Ödül Töreni ile kapılarını açacak. İpek Bilgin ve Taner Birsel'in Onur Ödülü alacağı festivalde, Ozan Güven ve Saadet Işıl Aksoy'a Başarı Ödülü verilecek. Bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması'nın finalistleri de İEF'te ödüllerini alacak. Üç ulusal, bir uluslararası galayla toplam 12 film festivalde sinemaseverlerle buluşurken; bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film gösterilecek. Beş günlük festivalde atölyeler de olacak. Sinema biletleri de biletinial.com'dan temin edebilecek.



Fuar giriş ücretleri

88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açık alanları 12.00'de ziyaretçilere açılacak. Hollere giriş saatleri ise 16.00-23.00 arasında olacak. Fuar giriş ücretleri 4,5 TL olarak belirlendi. İzmir Tek Yürek adlı dayanışma konserinin olduğu 9 Eylül günü ise gün boyu giriş ücretleri 10 TL olacak. 9 Eylül günü elde edilecek tüm gelir, İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak. 9 Eylül'de Kahramanlar Kapısı'nı kullananlar ise yine 4,5 TL'ye giriş yapabilecek. Giriş kapılarında geçişler İzmirim Kart ile "temassız" özelliğe sahip kredi ve banka kartlarıyla yapılabilecek. Engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri Kültürpark'a ücretsiz girebilecek. İzmirim Kart'a sahip olmayan vatandaşlar fuar girişinde oluşturulan noktalardan tek kullanımlık ve iki girişlik kartlar alabilecek.