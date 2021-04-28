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İzmir FETÖ operasyonunda 30 kişi tutuklandı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 238 kişiden, 46'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir FETÖ operasyonunda 30 kişi tutuklandı
28 Nisan 2021 Çarşamba 15:12

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik açılan soruşturma kapsamında, 96'sı Jandarma Genel Komutanlığı, 103'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personel ile 29 askeri okullardan ihraç edilen öğrenci olmak üzere toplam 263 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine önceki gün yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 238'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, 30'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 6 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı koronavirüse yakalanmaları nedeniyle iptal edilirken, 4 kişi itirafçı olduğu için serbest bırakıldı. Ayrıca, ifadeleri alınan şüphelilerden birinin, mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldığı, 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının da daha önceden bir başka şube tarafından işlem yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. 180 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tsk #fetö operasyonu #izmir fetö
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