HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
0
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
0
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
0

İzmir Foça'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Foça'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
12 Eylül 2022 Pazartesi 07:55

İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Şenol Sarı (55) hayatını kaybetti, alkollü olduğu belirlenen diğer aracın sürücüsü Y.G. ise yaralandı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Bağarası Hacıveli Mahallesi'nde meydana geldi. Foça'dan Gerenköy yönüne giden Şenol Sarı'nın kullandığı 35 ZA 0609 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.G. yönetimindeki 35 MPY 50 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarı'nın yol kenarına savrulan otomobilinde hayatını kaybettiği belilendi. 1.45 promil alkollü olduğu ve bacağı kırıldığı tespit edilen Y.G. ise Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bu arada Şenol Sarı'nın Foça Necla Ana Huzurevi'nde çalışan eşini görev yerine bıraktıktan sonra kırsal Gerenköy Mahallesi'ndeki evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #kaza #ölüm
Önceki Haber
Afyon'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Sonraki Haber
Altın Güvercin Beste Yarışması'nın kazananı belli oldu
İzmir'de 738 bin 273 öğrenci ders başı yaptı!
İzmir'de 738 bin 273 öğrenci ders başı yaptı!
0
Karşıyaka Tramvayı ile Çiğli Tramvayı buluştu
Karşıyaka Tramvayı ile Çiğli Tramvayı buluştu
0
3 bin atlet İzmir’in 100. yılı için koştu
3 bin atlet İzmir’in 100. yılı için koştu
0
Bornova'da 305 çocuğa görkemli düğün
Bornova'da 305 çocuğa görkemli düğün
0
Çiğli'ye deniz müjdesi!
Çiğli'ye deniz müjdesi!
0
İzmir Karşıyaka'da kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı
İzmir Karşıyaka'da kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.