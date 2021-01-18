İzmir fuar alanında bir kişi ölü bulundu

İzmir Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, evsiz olduğu öğrenilen bir kişinin cesedi bulundu
Konak'ta bulunan Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri ölen kişinin evsiz olarak bilinen Cem Cihanoğlu'na ait olduğunu açıkladı.
Olay yeri incelemesinin ardından Cihanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.