İzmir Fuarı'nda Konak standına yoğun ilgi

Konak Belediyesi'nin, bu yıl 91'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre alanındaki stantları ilk günden yoğun ilgi gördü. Açılışın ardından belediye stantlarını ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, fuarı gezmeye gelen vatandaşlara ve turistlere Konak Belediyesi semt merkezlerinde üretilen el emeği ürünlerden armağan etti

Konak Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ilk gününde, alanda yer alan iki standında ziyaretçileri ağırladı. Uzun havuz belediyeler sokağındaki standında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenirken Terra Madre alanında ise hem Kemeraltı lezzetleri tanıtıldı hem de belediyenin semt merkezlerinde üretilen el emeği ürünler sergilendi. Lozan Kapısı'nda yapılan açılışın ardından belediyenin stantlarında fuar ziyaretçileriyle buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki stantta da halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Batur'la birlikte CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar da stantları ziyaret etti.

Terra Madre'ye Kemeraltı lezzetleri damga vurdu

Her gün Kemeraltı lezzetlerinin tanıtılacağı Terra Madre alanındaki Konak Belediyesi standında ilk gün İzmir'in mutfak kültürünün dikkat çeken lezzetlerinden sübiye tanıtıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan'la birlikte Kemeraltı Çarşısı'nın tanınmış lezzet duraklarından Hisarönü Şambalicisi'nin şambalisini ve Sübiyeci Veysel'in hazırladığı sübiyeyi fuar ziyaretçilerine ikram etti. Standa gelenler İzmir'de yaz aylarının serinletici içeceği sübiyenin tadına bakma şanı yakalarken, stantta Konak Belediyesi semt merkezlerinde eğitim alan kadınların ürettiği el emeği ürünler de sergilendi. Başkan Batur, stant ziyaretçilerine el emeği ürünlerden de armağan etti. Konak Belediyesi'nin Terra Madre alanındaki standında her gün Kemeraltı lezzetleri tanıtılacak Terra Madre'de Kemeraltı'nın meşhur lezzet duraklarından Tarihi Yudumla Şerbeti, Tarihi Basmane Lokmacısı, Numan Pide, Meşhur Hisarönü Şambalicisi, Balıkçı Osman, Altan Manisalı Helva, İlyas Gönen Dibek Kuru Kahvecisi, Sübiyeci Veysel, Elgani Ezmecizade ve Berat Boyoz Fırını yer alacak.

Renkli gösteriler dikkat çekiyor

Terra Madre alanının ardından uzun havuz belediyeler sokağındaki Konak Belediyesi standına gelen Başkan Batur, burada düzenlenen gösterileri vatandaşla birlikte izledi. Deniz Özgökbel'in kukla gösterisi özellikle çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Gün boyu kukla atölyesi, karikatür çizimi ve zeybek gösterileriyle fuara renk katan Konak belediyesi standında vatandaşlar belediyeden talep ettikleri hizmetleri, görüş ve beklentilerini de görevli personele iletti.