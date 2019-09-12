İzmir Fuarı'ndaki orman konserinden 477 bin lira gelir sağlandı

İzmir'de çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen konserden 477 bin TL gelir elde edildi.

İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta, Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerinin kırsal mahalllerine kadar ulaşan, 53 saatte konrol altına alınan ve çok büyük bir orman alanını etkileyen yangın sonrasında, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu kapsamda İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül akşamı, 'İzmir tek yürek' sloganıyla düzenlenen ve Haluk Levent'in öncülük ettiği şarkıcıların gönüllü olarak, para almadan sahneye çıktığı bir konser düzenlendi. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında düzenlenen konser için Kültürpark'a giren kişilerden alınan 10'ar TL giriş ücretlerinin toplamı 477 bin TL'yi buldu. Konser ve 88. İzmir Enternasyonel Fuarı vasıtasıyla elde edilen gelir, 30 Ağustos'ta İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için kullanılacak. Meclis'in aldığı kararlar arasında, 3 bin 800 hektarlık bir alanın ağaçlandırılması ve yangınlara müdahaleyi hızlandırmak için yeni arazözler alınması gibi maddeler var.

Dayanışma konserine gösterilen ilgiden dolayı minnettar olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yangınla mücadele öncelikle bir gönül işi. Doğa sevgisi işin başı. Ardından da elbette alınması gereken bazı tedbirler geliyor, onlar için de mali kaynak lazım. 9 Eylül akşamı binlerce insan Kültürpark'a akın ederek hem bu işe gönüllü olduklarını gösterdiler hem de maddi katkıda bulundular. O gece bizimle olan, sıra bekleyen, cefa çeken ama en sonunda şarkılarımıza eşlik ederek ulvi amacımıza ulaşma konusunda desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kültürpark giriş kapılarından elde edilen verilere göre dayanışma konserine 100 binden fazla kişi katıldı. Konsere katılımın beklenenden çok daha fazla olması nedeniyle gecenin ilerleyen saatlerinde kapılar herkese açıldı. Konserden 477 bin TL gelir elde edildi.