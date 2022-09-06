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İzmir Fuarı’nda Bayraklı rüzgarı

Bu yıl 91’inci kez kapılarını ziyaretçilere açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Bayraklı Belediyesinin standı ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik sahne şovları, spor, kültür ve sanat aktiviteleri ziyaretçilerden tam not aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bayraklı standını ziyaret ederek etkinlikleri izledi. Başkan Serdar Sandal, fuar ziyaretçilerini Bayraklı standına davet etti

İzmir Fuarı’nda Bayraklı rüzgarı
06 Eylül 2022 Salı 14:06

Bayraklı Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki birbirinden renkli etkinlikler, sanatsal ve sportif aktivitelerle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. “İzmir’in kalbi Bayraklı” temasıyla her gün birbirinden eğlenceli gösterilere ev sahipliği yapan stantta; zumba, zeybek, bale, aerobik gösterileri, satranç, resim atölyesi ve yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Piyano resitali ile kulakların pası silindi. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de ev yapımı gıdadan hediyelik eşyaya kadar ürettiği ürünleri satışa çıkardı. Bayraklı Belediyesi standı, ziyaretçilerin de katıldığı müzik ve eğlenceli aktivitelerle fuarın en çok ilgi gören belediye stantlarından oldu.

TUNÇ SOYER, ÇOCUKLARIN ETKİNLİKLERİNİ İZLEDİ


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bayraklı standını ziyaret ederek, Bayraklılı minik kursiyerlerin performanslarını izledi. Büyük beğeni toplayan gösteriler sonunda Başkan Soyer, minikleri tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İzmir Enternasyonal Fuarı; ilçemizin tanıtımını yapabilmek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatabilmek açısından büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı katılımcıları İzmir’in Kalbi Bayraklımızı keşfetmeye, gezmeye ve tanımaya bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #izmir fuarı #bayraklı
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