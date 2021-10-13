İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden Torba Yasa tepkisi: Yerel basının sesini kısmayın!

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi görüşülmekte olan Torba Yasa’nın içerisinde yer alan 12 ve 15. Madde, yerel basının kaynaklarını kesme, yerel basını yok etme, tehlikesi taşıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi görüşülmekte olan Torba Yasa’nın içeriğinde yer alan bazı maddeler yerel basın tarafından tepki ile karşılandı. Konu ile ilgili İzmir Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi görüşülmekte olan Torba Yasa’nın içerisinde yer alan 12 ve 15. Madde, yerel basının kaynaklarını kesme, yerel basını yok etme, tehlikesi taşıyor

12. madde Elektronik Ortamda Vergi Dairesi Kurulmasını öngörmekte buna bağlı olarak da 15. Maddede, ilan yoluyla yapılan tebligatlarda alacağın tutarına bağlı olarak yerel veya ülke genelinde yayın yapan gazetelerde ilan verilmesi uygulaması kaldırılmakta ve 36 bin TL’nin altındaki bir borcun mükellefler tarafından sadece vergi dairesine ödenebileceğini, duyuruların da kurulacak olan ilgili idarenin resmi internet sitesinden yapılacağı belirtmektedir.

Düzenleme ile kurumlar bu rakamın altında kalan tebligat duyurularını kendi internet sitelerinden ya da elektronik ortamda kurulacak olan sanal vergi dairelerinden duyuracaktır.

Söz konusu değişiklik ile yerel gelirlerinde düşüş yaşanacaktır. Ekonomik açıdan zor durumda olan yerel basın kuruluşları teker teker kapatılmakta, ayakta kalmak için mücadele edenler ise ne yazık ki üst üste ortaya konulan düzenlemelerle küçülmek zorunda bırakılmaktadır.

Söz konusu değişikliğin iptal edilmesini, kararın geri çekilmesini istiyoruz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak basın kuruluşlarının ve meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu her zamanki kararlılığımızla belirtiyoruz."

TEHLİKENİN AYAK SESLERİ…

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Bu değişiklik, yeni düzenlemelerin ayak sesleridir. Eğer bu gidişata evet dersek alan genişletilecektir. Eğer bu farklı niyet taşımayan bir yasal düzenleme ise sanal vergi daireleri ile birlikte yerel gazetelerin internet sitelerinde de yayınlanır ibaresinin konulması yeterli olacaktır. Ancak bu değişiklik geçtiği takdirde, tüm kamu kurumları ve diğer kurumların da benzer uygulamalara geçmesi için yol açılacak, ileride ihale ilanları ve resmi ilanlar için de emsal oluşturacaktır. Böyle bir gelişme yerel gazetelerin Basın İlan Kurumu gelirlerini biteceği ve yerel basının iflası anlamına gelir. İsteğimiz tebligatların yerel gazetelerin internet sitelerinde yayınlanması veya bu düzenlemenin geri çekilmesidir.” ifadelerini kullandı.