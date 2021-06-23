İzmir Gazeteciler Cemiyeti seçimi yapıldı. Kazanan Dilek Gappi oldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti yeni başkanını seçmek için bugün sandığa gitti. Kazanan ise Dilek Gappi oldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 17’nci başkanını seçmek için sandığa gitti. Tüzük gereği mevcut başkan Misket Dikmen’in aday olamadığı seçimde, başkanlık için 4 isim yarıştı. İzmir’in kıdemli gazetecilerinden biri olan Mustafa Yılmaz, mevcut yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapan Dilek Gappi, Dokuz Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Atilla ile Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube eski Başkanı Mehmet Ali Okumuş’un aday olduğu seçim Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Özgür İGC Grubu’nu Mustafa Yılmaz, Emek ve Gelecek Grubu’nu Dilek Gappi. Birlikte Güçlüyüz Grubu’nu Murat Atilla temsil etti.

YENİ BAŞKAN DİLEK GAPPİ OLDU

Seçimde oy sayım süreci sona ererken İGC'nin 17. başkanı Dilek Gappi oldu. Dilek Gappi'nin temsil ettiği mavi liste 202, Mustafa Yılmaz'ın temsil ettiği sarı liste 124, Murat Attila'nın turuncu listesi 81, Mehmet Ali Okumuş'un beyaz listesi 17 oy alırken, çiziklerin sayımının devam ettiği ve yönetimin çizik sonuçlarına göre belli olacağı ifade edildi. Oy sayım süreci sürerken açılan zarflarda 3 tane boş, 2 tane de çift oy çıktı. Yani 5 oy geçersiz sayıldı.

GAPPİ'DEN İLK AÇIKLAMA

"İGC olarak yeni döneme çok iddialı bir ekiple başlayacağız" ifadelerini kullanan Gappi, "Çünkü biz ekibi oluştururken kişilerin, siyasal, kişisel, ticari hiçbir kaygısı olmayan arkadaşlar olmasına özellikle dikkat ettik. Projeleri, iç yapıyı biliyoruz. Ertesi gün ne yapacağımızı biliyoruz. Zaman kaybetmeyeceğiz. Basın sektörünün en büyük sorunun itibar olması içimizi acıtıyor. O nedenle yapacağımız her çalışma bizim için itibarı yükselterek kazanca dönmeli. Genç meslektaşlarımızı da kucaklayacağız, tüm meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Her eleştiriyi sonuna kadar dinleyeceğiz. Komisyonlarla birlikte aktif bir yönetim tarzı uygulayacağız" diye konuştu.