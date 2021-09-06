İzmir Gazeteciler Cemiyeti, şiddete karşı harekete geçti

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı desteği ile 'Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR' projesi, medyadaki şiddet dilini de dönüştürecek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Avrupa destekli projelere bir yenisini ekledi. TGS ile ortaklaşa yürüttüğü Avrupa Birliği finansal desteği ile devam ettiği "Güçlü Gazeteci Özgür Medya Projesini' sürdürürken, bu kez de Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı desteğini almaya hak kazandı. Hollanda Krallığı Büyükelçiliği'nin Türkiye genelindeki proje çağrısını 'NAR- Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi' ile kazanan İzmir Gazeteciler Cemiyeti, medyadaki dili dönüştürerek, şiddet yoğun mahallelerde farkındalık çalışmaları yapacak.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, NAR Projesi'nin medya şiddet dilini değiştireceğini belirterek,

"Üzerinde aylarca çalıştığımız NAR projesinin Hollanda desteğini almasının haklı gururunu yaşıyoruz. Protokolü imzalayarak, çalışmalarımıza başladık. 15 ay sürecek olan proje ile İzmir, Manisa ve Muğla'daki şiddet yoğun mahallelerin haritasını çıkartarak, tespit edilen mahallerde şiddete karşı farkındalık çalışmaları yapacağız. Gazeteci arkadaşlara medya şiddet dilini değiştirmeye yönelik eğitimler vereceğiz. Proje destekçimiz İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ile fark yaratacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

45 Gazeteciye Eğitim Desteği

"NAR- Kadın ve LGBTİ+ Bireyler Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi" Türkiye'de ilk kez 3 şehir odaklı şiddet haritalamasını gündeme getirecek. Medyadaki şiddet haber dilinin değişmesini amaçlayan proje kapsamında, 45 gazeteciye kadın odaklı iletişim eğitimi verilecek. Eğitimlerin çıktıları olarak, kamu spotları, duyuru ve billboard metinleri, jingle, sosyal medya paylaşım ve reklam modülleri hazırlanacak. İGC bünyesinde oluşturulacak bir 'Haber Yayın Kurulu' vasıtasıyla onbeş günde bir en başarılı aile, kadın, şiddet haberleri seçilecek. Seçilen haberlere telif ödenecek. Bu haberler İGC'nin ve projenin internet sitelerinde ve 9 Eylül gazetesinde yayınlanacak. Ayrıca proje kapsamında kısa belgeseller hazırlanacak.



Hollanda İnsan Hakları Proje Desteği

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, 2021 yılı MATRA (Sosyal Dönüşüm) ve İnsan Hakları (HR) Programları için Proje Çağrı duyurusunu yayınladı. Bu destek kapsamında sivil toplum örgütlerinden, kâr amacı gütmeyen eğitim kurumlarından, yarı-devlet kurumlarından ve belediyelerden, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında proje başvuruları değerlendirilerek, uygun görülen başvurulardan detay bilgi ve belge istendi. Değerlendirmeler sonucu uygun bulunan projeler, finansal olarak destekleniyor.