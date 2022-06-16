İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 dükkanı kiraya verecek

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mülkiyeti kendilerine ait olan 2 dükkanı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tasarrufu İl Müdürlüğümüze bırakılan ilandaki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine veya Genel Müdürlüğümüze ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğine göre Açık Teklif Usulü ile bir (1) yıllığına kiraya verilecektir. İhale 28 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

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