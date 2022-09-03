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İzmir gürültü eylem planı yayınlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan İzmir İli Gürültü Eylem Planını kamuoyuyla paylaştı

İzmir gürültü eylem planı yayınlandı
03 Eylül 2022 Cumartesi 13:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Planın en önemli noktalarını özetleyen ilan metninde, öncelikle gürültü kaynaklarına göre sorunlu alanlar tespit edilerek eylem senaryoları ortaya konulduğu ve buna göre kentte en sorunlu gürültü kaynağının karayolu olduğu açıklandı.

Açıklamada, Karayolu Kaynaklı Gürültü Yönetim Alanları ile ilgili olarak, "Belirlenen GYAA ve buna bağlı olarak 59 Adet GYA alanı olduğu anlaşılmıştır. GYA'lardan geçen 46 adet karayolu olduğu tespit edilmiştir. Karayolu gürültüsünün azaltımı ile ilgili olarak İzmir ilinde belirlenen 13 GYA'da gürültü perdesi modellemesi yapılmıştır​" denildi. 

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