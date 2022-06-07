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İzmir Güzelbahçe'de kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı

İzmir Güzelbahçe'de bir motosiklet refüje çarptıktan sonra devrildi. Motosikletin sürücüsü 28 yaşındaki Mustafa Akkaş yola savrularak hayatını kaybederken, arkasında bulunduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.B. ise yaralandı

İzmir Güzelbahçe'de kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı
07 Haziran 2022 Salı 09:03

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Çeşme Çevreyolunda meydana geldi. Güzelbahçe'den Narlıdere yönüne giden Mustafa Akkaş idaresindeki 35 AKM 254 plakalı motosiklet kontorlden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarptıktan sonra devrildi. kazada devrilen motosikletten düşen sürücüsü Akkaş ile arkasında yolcu olarak bulunan C.B., metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Akkaş'ın hayatını kaybettiği, C.B'nin ise yaralandığı belirlendi. C.B. ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akkaş'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #güzelbahçe #motosiklet kazası #ölüm #trafik kazası #izmir kaza
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