İzmir hayat bağışında da ilk sırada

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinliğinde konuşan Rektör Budak, İzmir'in özelde Bornova'nın ülkemizin organ bağışı sıralamasında birinci olduğunu söyledi, 'Bu başarı bizi mutlu ediyor' dedi.

Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle organ bağışının önemine bir kez daha dikkat çekildi. Tıp Fakültesi'ndeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, organ bağışında İzmir'in ve İzmir'de de Bornova'nın ilk sırada yer aldığını ifade etti, bu başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Törene, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ertuğrul Eğin, Organ Nakli Daire Başkanı Murat Öztürk de katıldı.

A Plus Hastane

Ege Üniversitesi Hastanesinin pek çok ilke imza attığını ve toplum sağlığı için her gün yeni hizmetleri hayata geçirdiğini belirten Rektör Budak şöyle konuştu: "Organ naklinde tüm branşlarda nakil yapabilen tek merkez olan Organ Nakli Merkezimizle ülkemizin referans hastanesi konumundayız. Özellikle karaciğer nakli konusunda, Türkiye'nin en deneyimli ekiplerinden biriyle çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından 'A Plus Hastane' seçildik. Hocalarımıza ve sağlık personelimize, gece gündüz demeden hastalarımıza şifa dağıtmak için sarf ettikleri üstün çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Şifa dağıtıyoruz

Mehmet Gündüz, Türkiye'nin, organ nakli sayısı ve nakilden sonraki sağ kalım oranlarıyla, canlıdan nakilde dünyanın en iyi 3 ülkesi arasında olduğunu söyledi, "Türkiye'de organ bağışlarının yüzde 25-30'u kadavradan yapılıyor. 73 böbrek, 46 karaciğer, 14 kalp, 7 akciğer nakil merkezinde organ nakli yaparak hastalara şifa dağıtTık. Yılda ortalama 5 bin 500 nakil operasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu nakillerin 3 bin 866'sı böbrek, bin 588'i karaciğer, 91'i kalp ve 43'ü akciğer nakli. 2023 hedefimiz, sisteme yeni giriş yapan hastalarımızın tamamının ihtiyacını karşılamak ve daha fazla bağışla bekleyen hasta sayımızı azaltmaktır" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir de kentin son 6 ayda 70 bin 850 organ bağışı rakamıyla Türkiye birincisi olduğunu ve donör sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bağışçılara karanfil

İzmir genelinde en çok organ nakli yapan EÜ Tıp Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Medical Park İzmir hastanelerinin yöneticileri ile doktorlarına da teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra bağışçıların isimlerine yer verilen panoya karanfil bırakılırken organ bağışında bulunanlara ve ailelerine bir kez daha teşekkür edildi. Törenin sonunda organ bağışına vermiş oldukları katkıları nedeniyle donör ailelerine, alıcı hastalara ve yoğun bakım uzmanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.



