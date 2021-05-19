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İzmir'i de sallayan depremlerle ilgili yürekleri ferahlatan açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üst üste meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı

İzmir'i de sallayan depremlerle ilgili yürekleri ferahlatan açıklama
19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:56

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Menderes ilçesinde bugün meydana gelen 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlerin, 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında kaydedilen sarsıntıdan farklı bir fayda gerçekleştiğini belirterek olumsuz bir durum beklemediklerini bilirdi.

Prof. Dr. Sözbilir yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde bugün 3 şiddetinden büyük peş peşe 4 depremin yaşandığını hatırlattı.

Menderes'teki iki depremin, Gümüldür ve Tuzla fayına yakın olduğunu belirten Sözbilir, "30 Ekim'deki depremden sonra çok sayıda artçı deprem olmuştu. Ancak bu deprem 30 Ekim'deki depremden farklı bir fayda gerçekleşti. Bu yeni bir deprem." dedi.

Denizin içinde de çok sayıda fay olduğunu ve bir kırılma gerçekleştiğini bildiren Sözbilir, gelişen artçıların artık etrafındaki fayları da tetiklemeye başladığını ifade etti.

Bugün meydana gelen depremlerin olumsuzluk teşkil etmeyeceğini vurgulayan Sözbilir, "Bu büyüklükteki depremler herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz. Sadece sarsıntı hissettirir." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #izmir deprem #kuşadası #kuşadası deprem #menderes deprem #hasan sözbilir
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