İzmir'i güzelleştirecek 3 öneri

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi üyeleri başlattıkları imza kampanyası ile Kültürpark alanının arttırılmasını, Karşıyaka'daki tarihi istasyonun amacına uygun kullanılmasını ve Narlıdere'de yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeniden Alsancak'a taşınmasını istedi.

Doğancan Bingöl - Çevreci bir grup olan 'Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi' yöneticisi Ahmet Tuncay Karaçorlu İzmir'de yaşanan 3 soruna yönelik imza kampanyası başlattı. Karaçorlu, Kültürpark alanlarının arttırılması, Karşıyaka'da bulunan tarihi tren garının amacına uygun olarak müze veya kütüphane şeklinde kullanılması ve İzmir'in tek Güzel Sanatlar Fakültesi olan fakültenin Narlıdere'de değil yıkılan eski binasının yeni bir mimariyle yeniden yapılıp kullanıma açılması talebinde bulundu.

İzmir Kitap Fuar'nda açtığı stantta imza kampanyasını yürüten Çorlu, "Yerleşim sorunlarının farkındalığının yaratılması bir için bizim çözüm önerilerimiz var. Biz sadece karşı çıkmıyoruz karşı çıktığımız şeye yeni bir öneri getiriyoruz. Bu açıdan fark yarattğımızı düşünüyorum" dedi.

Birden fazla Kültürpark

Yeni seçilmiş yerel yönetimlere sıkıntıları bildirdiklerini söyleyen Karaçorlu, Kültürpark'ın yararlarının paylaşılması korunması ve böyle yararlı bir alanın birden fazla olması gerektiğini böylece şehrin yeşil ve kültürel faaliyetler ile iç içe olarak daha sosyal olacağını söledi. İnciraltın'da yeni bir Kültürpark alanının oluşturulmasının şehre büyük katkı sunacağını belirten Çorlu, "Cumhurbaşkanımız sürekli Millet Bahçesinden bahsediyor. Bu önerilerimiz de bu anlamda değerlendirilebilir" dedi.

Tarihi istasyon kafe olmasın

Karşıyaka'da bulunan tarihi istasyonun onarılıp bir işletmeye devredilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Çorlu, şunları söyledi: "O alanın bir müze veya kütüphane olması konusunda bir talebimiz var. İstasyon binasının kamuya devredilmesini önermiştik. Tüm ticari niyetlerle ve düşüncelerle bozulmasını istemiyoruz. Bu uyarılarımız dikkate alınmadı ve orası bir kafeteryaya devredildi. Bu kafe zamanla başka kafelere kiraladı orayı. Hem idari alanda kirlendi hem de bir takım eklentiler yapılarak tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Bir çok yere dilekçeler verdik ve adımlarımnızı attık. Bunun sonucunda bazı geri dönüşler aldık. Ama bir tek karşıyaka belediyesi bize kayıtsız kaldı."

Ismarlama raporla yıkıldı

Alsancak'taki Dokuz Eylül Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ısmarlama bir raporla yıkılıp Narlıdere'ye taşındığını söyleyen Çorlu, "İzmir'in tek güzel sanatlar fakültesi olan fakültemiz zaten Narlıdere gibi uzak bir noktadaydı. Daha önce Alsancak'ta stadın yanındaydı o bölge bir ısmarlama bir raporla yıkıldı. Ancak öğrendik ki o alan yıkılmış olsa bile hala Dokuz Eylül Rektörlüğü'nün kontrolünde bir alan bu alanda da biz girişimlere başladık. O alanı daha önce kullanmış ve kullanacak olan genç sanat kuşakları için çok uygun bir yer olduğunu düşünüyoruz ve tekrar ortaya yeni bir mimari düzenlemeyle kullanıma açılmasını istiyoruz" diye konuştu.