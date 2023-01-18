İzmir için 2 gün fırtına uyarısı

İzmir’de yarından itibaren 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi

İzmir için 2 gün fırtına uyarısı
18 Ocak 2023 Çarşamba 13:15

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Meteorolojinin açıklamasında, "Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, İzmir il genelinde 19 Ocak ve 20 Ocak tarihlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın yarın saat 09.00'da başlayıp, 20 Ocak günü saat 18.00'de etkini yitirmesinin beklendiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Ukrayna'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
Sonraki Haber
İYİ Parti İzmir’de iki aday yarıştan çekildi. Ülkü Doğan’a destek verecekler
100 yıl önce restore edilen mescitten geri sadece kapısı kaldı
100 yıl önce restore edilen mescitten geri sadece kapısı kaldı
0
Havagazı Fabrikası’nda vefa buluşması
Havagazı Fabrikası’nda vefa buluşması
0
Başkan Soyer zehirsiz kent İzmir için imza attı
Başkan Soyer zehirsiz kent İzmir için imza attı
0
Uzaktan erişimle banka hesabından 500 bin TL'si dolandırıldı
Uzaktan erişimle banka hesabından 500 bin TL'si dolandırıldı
0
On altıncı Masal Evi, Menemen Asarlık’ta açıldı
On altıncı Masal Evi, Menemen Asarlık’ta açıldı
0
Başkan Soyer: Bu ülkede kimse sefaleti hak etmiyor
Başkan Soyer: Bu ülkede kimse sefaleti hak etmiyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.