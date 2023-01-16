İzmir için 'fırtına' uyarısı

İzmir'de, yarından itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, 2 gün sürecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden etkisini artırarak 19 Ocak sabah saatlerine kadar İzmir genelinde, kuvvetli ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli Fırtınanın 17 Ocak günü saat 06.00'da başlayıp, 19 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.