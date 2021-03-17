İzmir için hayat kurtaracak uygulama: Acil İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelebilecek olası bir depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak ve iletişim sağlamak amacıyla “Acil İzmir” mobil uygulamasını geliştirdi. Uygulamanın lansman toplantısında konuşan Başkan Soyer, 30 Ekim’de kentte meydana gelen can kayıplarına neden olan depremi hatırlatarak “Bu uygulama o gün var olsaydı belki de kaybettiğimiz canlardan kurtarabileceklerimiz olacaktı. Bizi duyan herkes derhal bu uygulamayı indirsin” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelebilecek olası bir depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak ve iletişim sağlamak amacıyla geliştirilen “Acil İzmir” mobil uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra belediye başkanları, İzmir’deki Oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Uygulamayı duyan indirsin

Hayat kurtaracak uygulamanın lansmanında konuşan Başkan Soyer, “30 Ekim İzmir Depremi’nde; arama ve kurtarma çalışmalarının önemini ve bu çalışmaların ne kadar hızlı olursa, o kadar fazla hayat kurtarabildiğimizi bir kez daha hatırladık. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altındaki canlarımızı kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyemize bağlı İtfaiye ekiplerimiz, AFAD, ilçe belediyelerimiz ve farklı illerden gelen yüzlerce arama kurtarma ekibi, günlerce süren çok yoğun ve hummalı bir çalışma yürütmüştü. Tüm ekiplerin özverili çalışmalarıyla enkazdan 107 yurttaşımızı sağ çıkarmayı başarmıştık. Kaybettiğimiz 117 canımız için yüreğimiz yansa da, 65’inci ve 91’inci saatin sonunda kurtarılan Elif ve Ayda kızlarımız, hepimize umut olmuştu. Eğer bu uygulama o gün var olsaydı belki de kaybettiğimiz canlardan kurtarabileceklerimiz olacaktı. O yüzden çok heyecanlıyız. Bizi duyan herkes derhal bu uygulamayı indirsin. Çünkü akıllı şehir denen şey bu. Bu nedenle tekrar tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu uymamayla kurtarılabilecek onlarca can olacak.”

Özgün ve hayati çalışma

Acil İzmir mobil uygulaması sayesinde kentte meydana gelebilecek olası bir depremde, enkazda mahsur kalan vatandaşların konumlarının anında tespit edilebileceğini dile getiren Soyer, “Kurtarma ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızın telefonuna komut gönderebilecek ve siren sesi çaldırarak konumunu tespit edebilecek. Uygulamamızın bir başka özelliği, hemşehrilerimize en yakındaki toplanma alanlarını, uzaklık ve yol tarifi vererek hızlı ve kolay şekilde göstermesi. Ayrıca uygulama sayesinde, depremzedeler ve onlara yardımcı olmak isteyen gönüllü yurttaşlarımızın kolaylıkla bir araya gelmesini sağlıyoruz.Bu uygulamayı, deprem öncesi bilgilendirmeleri içerecek ve deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı alabilmesini sağlayacak şekilde tasarladık. Özetle Acil İzmir mobil uygulamamız; olası bir depremde, her depremzedenin durumunu anlık olarak takip edebileceğimiz ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın, İtfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılana kadar sürekli bilgi akışıyla, hayatta kalması için yapması gerekenleri sesli olarak ileteceğimiz, çok özgün ve hayati bir çalışma” diye konuştu.

“Bizim için büyük gurur”

Depremlere hazırlıklı olmak için her türlü çalışmayı gerçekleştireceklerini belirten Soyer, “Bilgi teknolojileri ve dijitalleşmenin sağladığı imkânlardan faydalanacağız dedik. Ve işte bugün; olası bir depremde, teknolojinin faydası ile çok daha hızlı müdahale edip daha fazla hayat kurtarmayı mümkün hale getireceğimiz Acil İzmir mobil uygulamasını geliştirdik.

Böyle hayati bir çalışmayı İzmir’e kazandırmak, ülkemize pek çok konuda olduğu gibi öncülük etmek, bizim için çok büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

Enkaz altındaki vatandaşlara üç yöntemle ulaşılacak

Uygulama hakkında teknik çalışma şeklini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ahmet Ata Temiz ise “Bu uygulama ile birçok canı kurtarabileceğimizi düşünüyoruz. Uygulama dört bölümden ulaşıyor. Biz ilk olarak enkaz altındaki vatandaşlarımıza nasıl ulaşıyoruz? Enkaz altındaki hemşerimize üç yöntemle ulaşabiliyoruz. Uygulamadaki buton ya da sesli mesajla ulaşabiliyorlar. Bu şekilde biz ekonum gelecek. Mesafe ne olursa olsun sesli asistanınıza ulaşabilirsiniz ve konumunuz bize gelir. Bu şekilde süre başlar. Ardından enkaz dairesi başkanı konuma geldiğinde bluetooth sinyali ile eşleştirme yapacak ve depremzedenin olduğu nokta belirlenecek. Bunun yanında depremde zarar görmeyen vatandaşlar var. Bunun için de uygulamada ‘gönüllü girişi’ denilen bir sekme var. Bu sekmeden hem afet yardımı isteyebiliyor hem de gönüllü olabiliyorsunuz. Bunun ardından gönüllü koordinasyonun yönetilmesi kısmı geliyor. Son olarak da yönetim paneli var. Uygulamada toplanma alanlarının bilgisi de bulunuyor. Aynı zamanda bir güven alanı var. Burada da şöyle bir durum var: Siz buraya aile üyelerinizi ekleyip onlara durumunuzu aktarıp konumuzu gönderebiliyorsunuz” diye konuştu.

Acil İzmir nasıl çalışır?

-Acil İzmir mobil uygulaması akıllı telefonların app store ve play store platformlarından ücretsiz indirilir.

-Deprem sonrası yurttaşların telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek “Beni Bul” komutuyla ya da “Enkaz altındayım” butonu ile otomatik olarak yardım çağrılarını ve konumlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileri ile paylaşabilmesini sağlar.

-Enkaz altındaki yurttaşların Bluetooth yayını açılır ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri Arama Kurtarma Ekiplerine iletilir.

-17 Mhz ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde, depremzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşır. Enkaz altında bulunan yurttaşların sesli komut ile “Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı!”mesajı gönderilir.

-Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da Arama Kurtarma Ekiplerine, akustik dinleme yönteminde yerini bildirmek amacı ile uygulama üzerinden siren sesi ile işaret verilebilir. Yurttaşlar “güvendeyim” butonuyla daha önce oluşturdukları güven odalarında bulunan yakınlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebilir, güvende olduklarının bilgisini mesajla paylaşabilir.

Uygulamanın diğer özellikleri

-Yurttaşlar uygulama üzerinden en yakındaki toplanma alanlarını sırasıyla görebilir, uzaklık mesafesi ve yol tariflerine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir.

-Tercih edilen toplanma alanı seçilerek haritalar üzerinden gidiş güzergahını takip ederek en yakın toplanma alanına erişebilir,

-“Afet Yardımı İste” ve “Afet Yardımına Gönüllü Ol” seçenekleriyle depremzedeler ile onlara yardımcı olmak isteyen gönüllüler kolaylılla bir araya getirilir.

-Enkaz altındaki kişinin yerini net tespit edebilmek için Arama Kurtarma ekipleri ile “Enkaz altındayım” çağrısı yapan depremzedelerin konumu arasında Bluetooth ile eşleşme yapılır. Bizizmir üerinden gönüllü hemşehriler desteğe ihtiyaç duyulan afet bölgelerinin ismi, mesafesi, ihtiyaç duyulan yardım türü ve mevcut katılımcı sayısı gibi bilgileri görüntüleyebilir.

-Katılım göstereceği afet bölgesini seçerek, katılan gönüllü sayısını arttırır. Katılımcı kargaşasının önüne geçilmiş olur.

-Bluetooth ile “Depremzede Ara” seçeneği kullanıldığında afet alanında cihaz mesafesi Bluetooth teknolojisinin desteklediği mesafeye gelindiğinde enkaz altında bulunan depremzedenin telefonuna bağlanılabilir.