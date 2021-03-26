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İzmir için korkutan açıklama: Günlük vaka sayısı...

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, kentte günlük vaka sayılarının 700'leri aştığını söylerken, "Bu rakamları göreceğimiz günler, öncesinden belliydi" diye konuştu

İzmir için korkutan açıklama: Günlük vaka sayısı...
26 Mart 2021 Cuma 12:25

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'e açıklamalarda bulunan Çamlı, günlük vaka sayılarının İzmir'de ciddi oranda artış gösterdiğini söyledi.

Dr. Lütfi Çamlı, salgına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirtirken, "Vaka artış sayısında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın tedbir almadığını ve hiçbir şey olmamış gibi rahat davrandığını kaydeden Çamlı şunları söyledi:

"Vakalar artıyor ama işin ilginç yanı hiçbir şey yapılmıyor. İzmir’de günlük vaka sayısı 280 iken şu an 700’leri aştı. Düşünün İzmir’in kırmızı olduğu dahi açıklanmadı. İnsanlar bu hafta sonu yasak var mı, yok mu onu bilmiyor. Hâlâ kongrelerde boy göstermeler devam ediyor. Bu rakamları göreceğimiz günler, öncesinden belliydi. Türkiye vaka artış sayısında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü."

Etiketler; #izmir #izmir tabip odası #izmir koronavirüs
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